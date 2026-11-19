Prinz Harry hat sich angesichts der aktuellen Sicherheitslage in Europa bereit erklärt, im Ernstfall erneut in den aktiven Militärdienst einzutreten. Wie der britische „Telegraph“ in seinem Podcast „Ukraine: The Latest“ berichtet, äußerte sich der 42-Jährige am Rande eines unangekündigten Besuchs in der westukrainischen Stadt Lwiw entsprechend.

Mit Blick auf die globale Bedrohungslage betonte der Sohn von König Charles III., dass man vorbereitet sein müsse. Für ehemalige Armeeangehörige sehe er hierbei eine besondere Verpflichtung: „Diejenigen von uns, die gedient haben, sollten bereit sein, erneut zu dienen“, sagte Harry laut dem Bericht.

Prinz Harry äußert sich zur globalen Bedrohungslage

Sollte er im Notfall aufgefordert werden, sich wieder zum Dienst zu melden, werde er „zu 100 Prozent bereit sein“, seinem Land gemeinsam mit Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen. Harry war zehn Jahre lang Mitglied der britischen Streitkräfte, absolvierte zwei Einsätze in Afghanistan als Apache-Kampfhubschrauberpilot und beendete seine militärische Laufbahn im Jahr 2015.

Prinz Harry überreicht bei einer Abschlussfeier in Lwiw die Auszeichnungen an die Gewinner eines ukrainischen Qualifikationswettbewerbs für die Invictus Games 2027 in Birmingham. Copyright: AFP

Nach Einschätzung des 42-Jährigen geht die Konfrontation mit Russland bereits weit über das unmittelbare Kriegsgeschehen in der Ukraine hinaus. „Nur weil keine Drohnen, Kugeln und Raketen auf uns zufliegen, heißt das nicht, dass wir uns nicht im Krieg befinden“, erklärte der Ehemann von Herzogin Meghan dem „Telegraph“ zufolge. Zwar sei Europa angesichts der russischen Bedrohung inzwischen aufgewacht, doch äußerte er die Sorge, dass sich der Kontinent durch interne Spannungen „gegen sich selbst wenden“ könnte.

Kritik an Zurückhaltung bei Ukraine-Hilfen

Zudem ging Prinz Harry auf die internationale Unterstützung für Kiew ein. Ohne US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen, verwies er darauf, dass der Rückhalt für die Ukraine in der amerikanischen Bevölkerung zwar sehr hoch sei, eine Regierung darüber jedoch anders denken könne.

Prinz Harry unterschreibt bei der Abschlussfeier der ukrainischen Invictus Games in Lwiw einen Tennisball für einen Jungen. Copyright: AFP

Ein Zurückfahren der Hilfen lehnte er ab und forderte stattdessen, die Unterstützung für das Land „zu verdoppeln“.

Nach Gesprächen mit politischen und militärischen Vertretern vor Ort zeigte sich der Royal überzeugt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne, merkte jedoch an, dass es für Russland „irgendeine Form von Ausstiegsstrategie“ geben müsse.

Während seiner insgesamt vierten Reise in die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 traf Harry in Lwiw zudem verwundete Soldaten und besuchte die nationalen Auswahlwettkämpfe für die „Invictus Games“ 2027.