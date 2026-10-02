Wer an das britische Königshaus denkt, hat meist opulente Schlösser, glanzvolle Staatsbankette und ein Heer aus Angestellten vor Augen, die den Royals jeden Handgriff abnehmen. Doch hinter den dicken Palastmauern geht es offenbar weitaus bodenständiger zu, als viele vermuten würden. Prinzessin Kate hat nun am Rande eines öffentlichen Termins Einblicke in ihr Familienleben gewährt, die man von einem künftigen Königspaar kaum erwarten würde.

Bei einem Besuch des „West Sussex Minibus“ zeigte sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William laut dem Magazin „Hello!“ gewohnt nahbar. Während der gemeinsamen Fahrt mit Anwohnern fiel ihr auf, dass die 94-jährige Stella Drewitt noch nicht gesichert war.

Prinzessin Kate hat eine strikte Regel im Auto

Kate forderte die Dame kurzerhand zum Anschnallen auf und verknüpfte die freundliche Ermahnung direkt mit einer festen Erziehungsregel aus den eigenen vier Wänden: „Ich muss meine Kinder auch immer daran erinnern, sich anzuschnallen“, gab die dreifache Mutter lachend zu.

Selbst für Mini-Royals wie Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gelten unterwegs also keine Ausnahmen – Sicherheit geht auch mit königlichem Titel vor. Doch die Schilderungen der Prinzessin von Wales gingen noch weiter ins Private. Kate sprach über ganz alltägliche Routinen, bei denen von royaler Distanz und Butler-Service keine Spur war.

Bei der Hausarbeit müssen die Kinder auch ran

Besonders beim Thema Hausarbeit scheint im Hause Wales strikte Arbeitsteilung zu herrschen. Beim Abwasch nach dem Essen bilde sie mit William ein echtes „eingespieltes Team“, scherzte Kate. Während sie selbst für das Spülen zuständig sei, übernehme der künftige Monarch verlässlich das Abtrocknen mit dem Geschirrtuch.

Prinzessin Kate (r) sitzt in einem Minibus bei ihrem Besuch beim „West Sussex Minibus Service“. Copyright: Arthur Edwards/The Sun/PA Wire/dpa

Für Kate und William scheint laut „Hello!“ eine möglichst normale Kindheit für den Nachwuchs an oberster Stelle zu stehen. Dazu gehört ganz offensichtlich auch das Lernen von Verantwortung: „Und wir spannen die Kinder mit ein“, verriet Kate über die Einbindung von George, Charlotte und Louis in einfache Aufgaben im Haushalt.

Prinzessin Kate und Prinz William setzen auf bodenständige Erziehung

Schon bei anderen Terminen und Gesprächen hat Prinzessin Kate Einblicke in ihre Vorstellungen von Erziehung gegeben. Im Februar 2020 sagte sie im Podcast „Happy Mum, Happy Baby“, wie wichtig ihr die Zeit mit den Kindern sei.

Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Weihnachtsandacht „Together At Christmas“ am 5. Dezember 2025 in der Westminster Abbey in London. (Archivbild) Copyright: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Sie wolle Erfahrungen aus ihrer eigenen Kindheit weitergeben – darunter gemeinsames Spielen, Basteln, Gärtnern und Kochen. Besonders am Herzen liege ihr außerdem, dass George, Charlotte und Louis viel Zeit draußen verbringen. Darüber berichtete unter anderem ABC News.

Auch im Februar 2023 sprach Kate über ihre Haltung zur Erziehung. Bei einem Gespräch mit dem britischen Moderator Roman Kemp betonte sie, es komme nicht auf die Menge an Spielzeug oder gemeinsame Ausflüge an. Entscheidend sei vielmehr, dass Kinder die richtige emotionale Unterstützung durch die Erwachsenen in ihrem Umfeld bekommen.