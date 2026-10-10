Prinz William und Prinzessin Kate haben am Freitag, 9. Oktober 2026, überraschend Nordirland besucht. Trotz regnerischen Wetters in Belfast trotzten die beiden laut der „Daily Mail“ dem Nieselregen, um sich vor Ort über Hilfsprojekte für gefährdete Jugendliche zu informieren.

Im Mittelpunkt des unangekündigten Termins stand das Projekt „Homewards“, eine im Juni 2023 von Prinz William ins Leben gerufene Initiative. Ziel des Programms ist es, Obdachlosigkeit langfristig zu bekämpfen. Der Schwerpunkt des aktuellen Besuchs lag auf einem erfolgreichen Beschäftigungspilotprojekt, das gefährdeten jungen Menschen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert und sie beim Aufbau beruflicher Stabilität unterstützt.

Prinz William und Prinzessin Kate setzen sich gegen Obdachlosigkeit ein

Das britische Königspaar besuchte zu diesem Zweck „The Commons“, eine ehemalige Kirche an der Ormeau Road in Belfast, die zu einem Gemeindezentrum umgebaut wurde. Dort sprachen William und Kate mit Jugendlichen sowie Vertretern lokaler Organisationen über die Bedeutung von nachhaltiger Beschäftigung und sozialer Unterstützung.

Prinzessin Kate und Prinz William strahlten schöner als die Sonne in Belfast. Zeitweise regnete es auch. Copyright: AFP

Laut Angaben des Kensington-Palastes erhielten sie Einblicke in die Arbeit, jungen Menschen durch stabile Rahmenbedingungen neues Selbstvertrauen und Unabhängigkeit zu vermitteln.

Prinzessin Kate im Gespräch. Copyright: AFP

Dabei zog Prinzessin Kate mit ihrem Look alle Blicke auf sich: Sie erschien in einem dunkelgrün karierten Midi-Rock im Kilt-Stil, kombiniert mit einer weißen Schluppenbluse, einem knöchellangen schwarzen Mantel, schlichten Pumps, goldenen Creolen und einer kleinen grünen Tasche. Während sie sich mit einem großen Regenschirm vor dem Regen schützte, lief Prinz William im klassischen dunkelblauen Anzug daneben.

Prinz William: „Homewards beweist bereits, dass die Verhinderung von Obdachlosigkeit möglich ist“

Prinzessin Kate und Prinz William zeigten sich betont gut gelaunt in Belfast. Copyright: AFP

Prinz William betonte bei einer früheren Gelegenheit den bisherigen Erfolg der Initiative: „Homewards beweist bereits, dass die Verhinderung von Obdachlosigkeit möglich ist“, sagte er. „Zu lange wurde Obdachlosigkeit als ein Problem angesehen, das man verwalten muss, aber wir sehen messbare Anzeichen für einen Wandel“.

Neben dem offiziellen Programm nahm sich das Paar auch Zeit für Begegnungen mit Schaulustigen, die sich trotz des wechselhaften Wetters eingefunden hatten. Für William und Kate war es der insgesamt siebte gemeinsame Besuch in Nordirland.