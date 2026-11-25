Die schwedische Königsfamilie hat am Dienstagabend (24. November) zum traditionellen Schwedendinner in das Stockholmer Schloss eingeladen. Wie das Magazin „Bunte“ berichtet, empfing König Carl Gustaf (80) zusammen mit Königin Silvia (82) geladene Bürgerinnen und Bürger aus allen 21 schwedischen Provinzen.

Mit dem seit 2013 jährlich stattfindenden „Sverigemiddag“ würdigt das Königshaus Menschen, die sich in besonderer Weise um die schwedische Gesellschaft verdient gemacht haben.

Prinzessin Madeleine sagt Teilnahme gesundheitsbedingt ab

Nicht vollständig vertreten war die Familie bei der diesjährigen Ausgabe des Empfangs. Wie eine Sprecherin des Hofes gegenüber der schwedischen Zeitung „Svensk Damtidning“ bestätigte, mussten Prinzessin Madeleine (44) und ihr Ehemann Chris O'Neill (52) ihre Teilnahme kurzfristig zurückziehen.

„Leider sind sie erkältet und haben deshalb das Schwedendinner heute Abend abgesagt“, erklärte die Sprecherin laut dem Bericht.

Kronprinzessin Victoria (49) und Prinzessin Sofia (41) nahmen hingegen an der Veranstaltung teil und erschienen in Begleitung ihrer Ehemänner Prinz Daniel (52) und Prinz Carl Philip (47). Obwohl für den Abend keine strenge Gala-Garderobe vorgeschrieben war und die Royals auf Diademe verzichteten, wählten die Damen elegante Abendkleider.

Königin Silvia trug ein gemustertes Kleid in Royalblau, Kronprinzessin Victoria erschien in einer nachtblauen Spitzenrobe und Prinzessin Sofia wählte ein burgunderrotes Kleid. Ihre Auftritte sorgten in Schweden für begeisterte Pressestimmen. Die Tageszeitung „Svensk Damtidning“ schwärmte: „Und schaut euch an, wie sie strahlen!“

Prinzessin Sofia wirbt zuvor in Solna für Respekt im Sport

Für Prinzessin Sofia bildete der Empfang im Schloss den Abschluss eines terminreichen Tages. Bereits zuvor hatte sie in Solna im Auftrag der Organisation „Friends“ an einer Sportveranstaltung teilgenommen, die sich gegen Mobbing und Ausgrenzung richtet.

In einer Rede vor Ort betonte die 41-Jährige die soziale Funktion des Sports. „Sport soll Freude, Gemeinschaft und Entwicklung bedeuten“, erklärte die Prinzessin laut dem Bericht. Zudem hob sie die Vorbildfunktion von Erwachsenen hervor.

Als Mutter eines sportlich aktiven Kindes habe sie selbst erlebt, wie wichtig engagierte Trainer und Betreuer seien, die den Einzelnen wahrnehmen, nach dem Befinden fragen und einschreiten, wenn jemand schlecht behandelt werde.