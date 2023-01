Mit Naturschützer und ZDF-Moderator Dirk Steffens sprechen Wolfgang Bosbach und Christian Rach in ihrer neuen Podcast-Folge „Die Wochentester“ über seinen Wechsel zu RTL und über die Folgen von Putins Krieg fürs Klima: „Es ist gar nicht so makaber, aber wahr: Diese große Krise führt dazu, dass Deutschland den lange überfälligen Energieumbau jetzt endlich beschleunigt.“ Steffens ist überzeugt: „Wenn wir das gut machen, sind wir energiepolitisch unabhängig von anderen Ländern. Dann kann nicht irgendein doofer Diktator, nur weil es ihm gerade einfällt, die Preise nach oben drehen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Richard David Precht Anzeige „Verzicht würde ich den Schlächtern von Katar vorziehen“ von Sarah Brasack

Russland-Expertin zum Ukraine-Krieg Anzeige „Putin will den Westen zerstören“ von Sarah Brasack

„Bin infiziert“ Anzeige FDP-Chef Wolfgang Kubicki über seine Corona-Quarantäne von Sarah Brasack

„Die Wochentester“ diskutieren mit Steffens über sein neues Buch „Projekt Zukunft“ und die Gefahr, die von Menschen wie Wladimir Putin ausgehen kann. Steffens: „Es ist in uns Menschen programmiert, dass wir gut und böse sein können. Das ist Teil unserer Natur. Aber weil wir die überragende Intelligenz haben, können wir das auf ein anderes Niveau heben als ein Schimpanse oder Erdmännchen. Trotzdem: Wir sind für uns selbst die gefährlichste Art und haben das Potenzial, uns auszurotten. Wir müssen vor uns selbst mehr Angst haben als vor giftigen Schlangen, Spinnen oder Haien.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Richard David Precht Anzeige „Verzicht würde ich den Schlächtern von Katar vorziehen“ von Sarah Brasack

Russland-Expertin zum Ukraine-Krieg Anzeige „Putin will den Westen zerstören“ von Sarah Brasack

„Bin infiziert“ Anzeige FDP-Chef Wolfgang Kubicki über seine Corona-Quarantäne von Sarah Brasack

Die ehemalige FDP-Vize Katja Suding erklärt, warum sie der Politik den Rücken gekehrt hat und erinnert sich an Druck und Anfeindungen in den eigenen Reihen: „Unschön wurde es am ehesten in der eigenen Partei.“ Und Comedian Atze Schröder überrascht mit dem Bekenntnis: „Ich gucke so gut wie keine Comedy-Sendungen im Fernsehen. Mir reicht der normale Alltag.“

Außerdem im Podcast: ein Oster-Gewinnspiel, in dem Kochbücher von Christian Rach mit persönlicher Widmung verlost werden. Die nächste Folge gibt es nach einer Osterpause dann wieder am 29. April.

Wo Sie den Wochentester-Podcast hören



Jeden Freitag um 7 Uhr erscheint die neue Folge der Wochentester. Abonnieren Sie den „Wochentester”-Podcast kostenfrei bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und anderen Plattformen oder direkt hier auf unserer „Wochentester”-Seite (unter „Abonnieren” im Webplayer). So verpassen Sie keine neue Folge. (red)