Für eine wissenschaftliche Studie zur Aufarbeitung von Missbrauch im Bereich der katholischen Jugendverbandsarbeit bittet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Betroffene um ihre Mithilfe. Es gehe um sexualisierte Gewalt und/oder Grenzverletzungen in der Zeit von 1945 bis 2025, sagte der Co-Vorsitzende des BDKJ, Volker Andres, dieser Redaktion. Damit kämen auch neuere Formen von Übergriffigkeit in den Blick, etwa im Bereich der sozialen Medien, oder auch das Phänomen der Peergewalt zwischen Gleichaltrigen. Der Interviewaufruf richtet sich an alle Personen, die Angebote der katholischen Jugendverbände genutzt oder haben. Dies gelte unabhängig von der eigenen Mitgliedschaft in einem der Verbände und über alle Organisationsebenen hinweg.

Volker Andres, Co-Vorsitzender des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Copyright: Arton Krasniqi

Insgesamt sollen die Geschehnisse in 25 Verbänden mit ihren Untergruppierungen beziehungsweise Vorgänger-Organisationen untersucht werden. Unter ihnen sind die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), die Katholische junge Gemeinde (KjG), die Kolpingjugend oder die Landjugend (KLJB). Die Sportjugend (DJK) und die Georgspfadfinderschaft (DPSG) sind nicht Teil der Studie, weil sie bereits eigene wissenschaftliche Untersuchungen publiziert haben. Aktuell sind in den 17 BDKJ-Mitgliedsverbänden mehr als 600.000 Kinder und Jugendliche aktiv.

Zusätzlicher Erkenntnisgewinn erwartet

Beginnend mit der „MHG-Studie“ der Deutschen Bischofskonferenz von 2018 sind inzwischen zahlreiche Arbeiten zum Missbrauch im Raum der katholischen Kirche erschienen. Dennoch erwartet sich der BDKJ nach Andres‘ Worten einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn: „Nachdem bisher klerikerzentriert vor allem hauptamtliche Strukturen in den Blick genommen wurden, soll es in unserer Studie um die Aufhellung des wenig erforschten Felds ehrenamtlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehen“, sagte Andres. „Wir möchten, dass unsere Verbände noch sicherere Orte werden. Für bestmögliche Prävention ist die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen in der Vergangenheit unerlässlich. Außerdem wollen wir das Leid Betroffener sichtbar und bewusst machen.“

Andres kritisierte, dass sich die Bischofskonferenz nicht an den Gesamtkosten der Studie von 800.000 Euro beteiligt. „Die Jugendverbände sind Teil des Systems Kirche – und damit von den Machtstrukturen und den systemischen Ursachen für Missbrauch mitbetroffen“, so Andres. „Daher hätte es in der Verantwortung der Bischöfe gelegen, uns bei der Aufarbeitung zu unterstützen.“ Die Finanzierung erfolge nun zu mehr als 80 Prozent aus Eigenmitteln des BDKJ und seiner Mitgliedsverbände auf Bundes- und Bistumsebene. Zu einem Teil dürften dafür bereits bewilligte Projektgelder der Bischofskonferenz umgewidmet werden.

Erfahrene Institute erstellen die Studie

Verantwortet wird die Studie vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in München und dem Institut für Bildung und Forschung „Dissens“ in Berlin Beide Einrichtungen, die bereits vergleichbare Untersuchungen im kirchlichen Bereich durchgeführt haben, arbeiten nach Angaben des BDKJ unabhängig und ergebnisoffen.

Eine vertrauliche oder auch anonyme Kontaktaufnahme direkt zu den Forschenden ist möglich. Gespräche mit Betroffenen finden in einem geschützten Rahmen statt und werden vollständig anonymisiert. Die Forschenden sind zur Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung des geltenden Datenschutzes verpflichtet.