Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat als Kind Missbrauch im Internat erlitten. Als 2010 der Missbrauchsskandal weltweit die katholische Kirche erschüttert habe, sei er „nicht so erstaunt wie viele andere“ gewesen, „gerade weil ich es aus eigener Erfahrung wusste“, sagte Kretschmann im Podcast Himmelklar der Portale domradio.de und katholisch.de (Mittwoch).

Als Kind hatte Kretschmann ein katholisches Internat besucht und dort schlimme Erfahrungen gemacht. Er habe zwar „eine wirklich schöne Kindheit gehabt“, so Kretschmann (78), schränkte aber ein: „Im Internat nicht mehr.“

„Persönlich bin ich nicht traumatisiert“

Dort habe er eine außerordentlich negative Seite von Kirche kennengelernt. „Beispielsweise habe ich im Internat Prügelorgien miterleben müssen. Das ist unvergesslich“, sagte Kretschmann und fügte hinzu: „Es gab auch sexuelle Übergriffe. Bei mir waren die allerdings sehr moderat.“

Kretschmann sagte: „Gott sei Dank hat es mich persönlich nicht in irgendeiner Weise traumatisiert.“ Andere hingegen habe es ihr Leben lang verfolgt. Kretschmann war 15 Jahre lang Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, von 2011 bis Mai 2026.

Das 2010 bekanntgewordene Ausmaß des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche habe ihn trotz der eigenen Erfahrungen überrascht, sagte Kretschmann; „vor allem aber auch die Tatsache, wie viel vertuscht worden ist“. Trotzdem dürfe man dankbar sein, dass „diese Debatte begonnen hat, was an den Kirchenstrukturen Missbrauch begünstigt“.

Was hat Zölibat mit Missbrauch zu tun?

Kretschmann sagte, es habe „viele Fehleinschätzungen bezüglich des Zölibats“ gegeben – also der für Priester verpflichtenden Ehelosigkeit. „Der Zölibat selbst hat erst mal nichts mit Missbrauch zu tun“, so der Grünen-Politiker. „Aber er wirft die Frage auf, ob der Zölibat nicht vielleicht gerade auch solche Leute anzieht, die ungeklärte Fragen in ihrer Eigensexualität haben.“

Papst Leo XIV. denkt auf absehbare Zeit offenbar nicht an eine Lockerung des Priester-Zölibats in der katholischen Kirche. Auf dem Rückflug von Lima nach Rom nach einer elftägigen Lateinamerika-Reise sagte er auf eine entsprechende Journalistenfrage, er wisse, dass es am Amazonas und in anderen Regionen wegen des Priestermangels den Vorschlag gebe, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Eine solche Lösung könne aber in manchen Bereichen der Kirche Spaltungen verursachen; derzeit gebe es keine allgemeine Zustimmung dafür. (kna)