Berlin – Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat die Attacke von Klimaaktivisten auf ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet in Potsdam verurteilt. Solche Aktionen seien „durch kein noch so nobles Anliegen zu rechtfertigen“, schrieb Buschmann am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Aktionen, die fremdes Eigentum beschädigen, sind nicht nur eine Dummheit, sondern auch kriminell.“ Wenn sie sich gegen unersetzliche Kulturgüter richteten, machten sie „besonders fassungslos“, führte Buschmann aus.



Kritik an Buschmanns Wortmeldung: „Man könnte ja auch mal die Frage diskutieren, wo der Unrechtsgehalt größer ist“

Buschmanns Wortmeldung blieb jedoch nicht ohne Reaktion. So kritisierte der Linken-Politiker Robert Fietzke, der Justizminister bringe die „spätkapitalistische Hybris“ mit seiner Stellungnahme „unfreiwillig“ auf den Punkt. „Protest-Aktionen, die gar keine Beschädigung nach sich ziehen, seien ‚kriminell‘ und machen ‚fassungslos‘, die Zerstörung des Planeten und sämtlicher Lebensgrundlagen ist hingegen cool und normal“, schrieb Fietzke.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes meldete sich zu Wort. „Ruhig Blut“, kommentierte Ulrich Schneider die Worte Buschmanns. „Dem Bild soll doch gar nichts geschehen sein.“



Aktivisten hatten Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei attackiert

Die Linken-Politikerin Clara Anne Bünger schlug unterdessen den Bogen zu einem anderen Thema: „Man könnte ja auch mal die Frage diskutieren, wo der Unrechtsgehalt größer ist: Kartoffelbrei auf einem Monet oder die weitere Zerstörung des Planeten, in dem man Entscheidungen wie den Fortgang des Kohleabbaus trifft“, schrieb die Bundestagsabgeordnete und versah ihren Tweet mit „#Luetzerathbleibt“.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwei Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hatten am Sonntag das Monet-Gemälde mit dem Titel „Getreideschober“ im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei beworfen und sich der Polizei zufolge daneben angeklebt. Da das Bild verglast ist, trug es dem Museum zufolge keine Schäden davon. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Teuerste Gemälde der Welt Anzeige Aktivisten kippen Kartoffelbrei auf Monet-Bild in Potsdam

Nach Attacke auf Gemälde von Van Gogh Anzeige Klimaaktivistinnen gegen Kaution auf freiem Fuß

Anti-Kriegs-Bild Anzeige Klimaaktivisten kleben sich an Picasso-Gemälde fest

Zuvor hatten bereits zwei Umweltaktivistinnen in London das Meisterwerk „Sonnenblumen“ des Malers Vincent Van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet. In den vergangenen Wochen klebten sich wiederholt Klima-Aktivisten weltweit an den Rahmen oder am Acrylglas-Schutz berühmter Gemälde fest, etwa in Berlin, Dresden, Florenz und London. (das/dpa)