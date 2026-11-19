Ob Führerschein, Baugenehmigung oder Unternehmensgründung – über ein einziges Portal sollen Bürgerinnen und Bürger künftig Zugang zu Hunderten Verwaltungsleistungen in Nordrhein-Westfalen finden. Das neue „Nordrhein-Westfalen-Portal“ führe unkompliziert zu Informationen, Online-Diensten und zuständigen Behörden, erklärte Digitalministerin Ina Scharrenbach (CDU) in Düsseldorf.

Nutzer können ihr Anliegen formlos und umgangssprachlich eingeben. „Die Menschen müssen nicht wissen, wie eine Verwaltungsleistung im Behördendeutsch heißt oder welche Behörde zuständig ist“, sagte die Ministerin mit Blick auf die Vorteile des Portals. „Sie beschreiben einfach ihr Anliegen und die Künstliche Intelligenz (KI) zeigt ihnen den passenden Weg.“

Nordrhein-Westfalen-Portal: Ina Scharrenbach zu passgenauen Informationen

Ob es um Elterngeld, einen Bauantrag oder andere Anliegen gehe: „Ist die Leistung am Wohnort online verfügbar, führt das Portal direkt zur Antragstellung – rund um die Uhr, von zu Hause aus und ohne Umwege.“ Erkennt das Portal, dass eine Ortsangabe wichtig ist, fragt es gezielt danach.

Mit allen Funktionen soll das Angebot unter der Adresse www.nordrhein-westfalen-portal.de ab Mitte Dezember 2026 zur Verfügung stehen. Es funktioniert nach Angaben des Ministeriums in jedem gängigen Browser auf Smartphone, Tablet und Computer und ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch nutzbar. „Es wird bundesweit das erste Portal sein, das mit einer natürlichsprachigen KI-Suche als Eingangstür für Verwaltungsdienstleistungen dienen wird“, sagte Scharrenbach.

Nordrhein-Westfalen-Portal ersetzt bisheriges Serviceportal.NRW

Bisher habe es viele einzelne Portale und Internetseiten gegeben. Stattdessen gebe es künftig „einen echten One-Stop-Shop für Hunderte Verwaltungsleistungen für 18 Millionen Menschen“. Mit dem Start werde das bisherige „Serviceportal.NRW“ ersetzt.

Die Wissensbasis der Suchmaschine fuße – im Gegensatz zu kommerziellen oder privatwirtschaftlichen Seiten – ausschließlich auf verlässlichen und vertrauenswürdigen Online-Angeboten der Verwaltung, hob das Ministerium hervor. Dafür würden mehr als 600 behördliche Webseiten ausgewertet. Der Bestand werde alle zwei Wochen aktualisiert, um aktuelle Informationen sicherzustellen. Nutzer könnten sicher sein, nach der anonymen Suche keine unseriösen Angebote zu erhalten, hieß es von einem der IT-Kooperationspartner des Projekts. Mit im Boot ist auch die Deutsche Telekom. (dpa/red)