Man könnte eine Umfrage machen, welche Utensilien derzeit in Griffweite um Sie herumliegen. Die Ergebnisse könnten ein relativ gutes Bild des derzeitigen Gesundheitszustandes der Kölner und Rheinländer zeichnen: Taschentücher, Teebeutel, Nasenspray, Schmerztabletten, Fiebersaft sollten in der Aufzählung einigermaßen häufig auftauchen. Aber natürlich gehen Statistiker so nicht vor. Sie zählen mittels Test nachgewiesene Infektionen oder messen Abwasserwerte. Doch auch wenn man diese etwas nüchternen Zahlen zu Rate zieht, bleibt das Bild gleich: Köln und das Rheinland kämpfen wieder mit zahlreichen Viren und Infekten. Auch Corona ist dabei.

Sieht man sich die Zahlenreihen bei der Zentralstelle für die Überwachung von Infektionskrankheiten Nordrhein-Westfalen an, so fällt auf, dass die Coronazahlen sich wieder anschicken, sich wellengleich aufzutürmen. Die Flaute aus Frühjahr und Sommer scheint vorbei zu sein. Mit 320 gemeldeten Neuinfektionen erreicht man den höchsten Wert seit Mitte Februar dieses Jahres. Die tatsächliche Zahl liegt freilich viel höher, wer testet sich schon noch, wegen welcher Krankheit er das Bett hüten muss. Aber eine Tendenz ist aus den Zahlen dennoch abzulesen. Und die weist nach oben. In Köln liegt die Vier-Wochen-Inzidenz derzeit mit 7,61 pro 100.000 Einwohner noch unter den 9,56 aus dem Februar. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich stärker betroffen sind da Bonn mit einer Inzidenz von 12,99, Mülheim (11,56) und NRW-Spitzenreiter Herne (14,12). Kaum Corona-Viren unterwegs sind den Zahlen zufolge derzeit in Essen (1,57), Viersen (2,01), Leverkusen (1,78), Bielefeld (2,11), Olpe (1,52) und Unna (1,51). Aber die Welle steht auch noch am Anfang – oder bleibt vielleicht auch eher eine Woge. Je nachdem, wie optimistisch man auf sie blickt.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr „nicht so viel los“

Clara Lehmann, Professorin für Infektiologie an der Uniklinik Köln; sieht derzeit keine allzu große Gefahr. „Hier ist gerade nicht so viel los“, sagt sie, wenn man sie anruft. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir jedenfalls eine deutlich niedrigere Positivrate.“ Wird ein Test durchgeführt, zeigt der Laborbefund meist einfache Schnupfenviren, selten ein Coronavirus. Fragt man sie, woran das liegen könne, dann bezieht sie sich nicht so sehr darauf, dass das Virus an Angriffskraft verloren hätte. Auch der Wirt verändere sich schließlich. „Und wir Menschen sind mittlerweile super geschützt. Stellen Sie sich vor, jede Infektion und jede Impfung fügt eine neue Blume zu einem Antikörper-Strauß hinzu. Da haben wir mittlerweile eine sehr diverse Vielfalt an Abwehrkräften, die uns schützen.“

Lehmanns Aussagen lassen sich auch mit dem Abwassermonitoring stützen. Denn auch dort zeigt sich zwar ein leicht ansteigender Corona-Wert seit Ende Oktober, wenn sich hier die erste Welle auch schon im September nach oben geschwungen hat, möglicherweise als Anzeichen für ein importiertes Reisesouvenir nach den Sommerferien. Noch klarer ist das Abwassermonitoring allerdings auch hier für andere Erreger, beispielsweise für RSV. Den Messungen zufolge hat sich der Wert von Ende August bis Anfang November auf 3436 Genkopien pro Liter gut verzehnfacht.

Stellen Sie sich vor, jede Infektion und jede Impfung fügt eine neue Blume zu einem Antikörper-Strauß hinzu. Da haben wir mittlerweile eine sehr diverse Vielfalt an Abwehrkräften, die uns schützen Clara Lehmann

Wer die Kölner Internistin und Hausärztin Dr. Mirjam Antz anruft, der erwischt sie gerade auf dem Rückweg von drei Hausbesuchen. Ob die Patienten mit Corona oder einem anderen Atemwegsinfekt kämpfen, sei nicht durch einen Test bestätigt, aber symptomatisch nicht unwahrscheinlich. „Einen Patienten habe ich nun notfallmäßig auch in die Klinik einliefern lassen. Die Sauerstoffsättigung war zu niedrig.“ Grundsätzlich besuchten derzeit zehn bis 20 Patienten mit Atemwegsinfekten die Praxis, das sei ein erhöhter Wert. „Aber wir sind noch entspannt im Vergleich zu der Zeit rund um Karneval, da sehen wir auch schon mal 50 bis 70 Patienten an einem Tag.“

Ein Blick auf die Rate der Arbeitsunfähigkeits-Diagnosen wegen akuter Atemwegserkrankungen unter Barmer-Versicherten zeigt, dass gerade viele Schniefnasen das Bett hüten. Seit etwa vier Wochen hat sich diese auf einen Wert von mehr als 20 fast verdreifacht. Von 100 Versicherten waren also 20 mindestens einmal in der Woche nicht arbeitsfähig.

33 Patienten mit Corona auf der Intensivstation

Verglichen mit den Hoch-Corona-Jahren besteht aber kein allzu großer Anlass, sich Sorgen vor einer schweren Corona-Infektion zu machen. Das zeigt auch ein Blick auf die Intensivbettenauslastung der deutschen Kliniken. Wegen Corona liegen hier derzeit 33 Patienten auf der Intensivstation. Das entspricht einer Auslastung der Intensivbetten von 0,2 Prozent. In NRW liegt dieser Wert leicht höher bei 0,3 Prozent. Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz mit 0,9 Prozent. Sowohl in Deutschland als auch in NRW steigt der Wert derzeit allerdings an. Auch die Zahl derjenigen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik eingeliefert werden steigt sowohl in Deutschland als auch in NRW auf einen Wert von sieben pro einer Million Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen an. Die höchste Hospitalisierungsrate hat den Zahlen zufolge Thüringen mit 14 Einwohnern pro einer Million. Über ganz Deutschland steigt die Wahrscheinlichkeit, mit Corona im Krankenhaus zu landen, ab 80 Jahren sprunghaft. Hier trifft es nicht sieben pro Million, sondern 45.

Die Altersverteilung ist auch der Grund, warum die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts kürzlich ihre Auffrischimpfungs-Empfehlung nach oben korrigiert hat. Den Booster rät man derzeit nur noch Vorerkrankten und Gesunden ab 75 Jahren. Das liegt auch in einem Missverständnis begründet. Schützen soll der Pieks nämlich vordringlich gar nicht vor der Infektion selbst, sondern nur vor einer schweren Erkrankung. „Das Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf steigt vor allem ab 75 Jahren - und natürlich bei schwerer Grunderkrankung“, sagt die Professorin Beate Müller, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Uniklinik Köln und Mitglied der Ständigen Impfkommission beim RKI. Dadurch, dass die allermeisten Menschen in Deutschland bereits grundimmunisiert seien, sei auch die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Erkrankung durchmachen zu müssen, nur noch bei den Über-75-Jährigen hoch genug für eine Impfempfehlung.

Bei jüngeren Patienten sei eher eine Impfung gegen Grippe anzuraten. Das RKI empfiehlt sie ab 60 und dann, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat. „Zahlen aus Dänemark bestätigen zudem, dass eine Grippeimpfung auch das Risiko verringert, einen Herzinfarkt zu erleiden“, sagt Professor Karagiannidis vom Klinikum Merheim. Auch bei Kindern könne eine Grippeimpfung nicht verkehrt sein, vor allem weil die in dieser Altersgruppe gar nicht mittels Nadel, sondern einem Nasenspray verabreicht werden könne. Man verringert damit auch das Risiko von Krankenhauseinweisungen, zum Beispiel weil verhindert wird, dass ein Asthma plötzlich schlechter wird.“

Bezüglich der Hospitalisierungsrate im Falle von Corona-Infektionen zeigt sich der Intensivmediziner noch entspannt. Zwar steige die Zahl der Einweisungen in der Klinik Merheim seit ein paar Wochen moderat an. „Aber auch hier sehen wir hauptsächlich Patienten, die schon vorher schwer erkrankt waren.“ Dennoch sei auch eine normale Infektion häufig lästig und fessle einen durchaus mindestens eine Woche ans Bett. Um ihr vorzubeugen, rät er zu niederschwelliger Prävention beispielsweise durch Benutzen von Heuschnupfen-Nasenspray oder einfachen chirurgischen Masken. „Eine saarländische Studie hat herausgefunden, dass Azelastin-Nasenspray die Infektionswahrscheinlichkeit verringern kann. Wenn man viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann man das meines Erachtens bedenkenlos ausprobieren.“ Am Ende gelte schließlich immer: „Jeder gesunde Tag ist ein guter Tag.“