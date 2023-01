Köln – Das Bootshaus in Köln hat sich in den vergangenen Jahren auch international einen Top-Ruf als Club erarbeitet. Neben zahlreichen Partys, die dort regelmäßig stattfinden, treten auch viele Größen aus der DJ- und Clubbing-Szene immer wieder gerne im Club im Mülheimer Hafen auf.

Das in der Szene bekannte DJ Magazine zeichnete nun die 100 besten Clubs der Welt aus - und das Bootshaus darf sich erneut über eine Platzierung in den allerhöchsten Club-Kreisen freuen. Wie schon bei der letzten Wahl im August 2021, landet der Kölner Club auch in diesem Jahr wieder auf Rang 5. Auf Facebook wurde der Erfolg schon virtuell gefeiert:

Den ersten Platz im Ranking sicherte sich das Hï Ibiza auf der spanischen Ferieninsel Ibiza (Platz 4 im Jahr zuvor) vor dem Vorjahressieger-Club Echostate in Washington. Platz 3 geht an das Green Valley in Camboriú, Brasilien (Platz 2 im Jahr zuvor), Platz 4 an Printworks in London (Platz 7 im Jahr zuvor).

Der nächste deutsche Club, der im Ranking folgt, ist das berüchtigte Berghain in Berlin (Platz 12).

Das DJ Magazine sucht jedes Jahr nach den besten Clubs der Welt. In diesem Jahr wurden mehr als 600.000 Stimmen von Club-Fans aus der ganzen Welt abgegeben.