Консультаційний центр у Кельні  Deutsche Bahn пропонує роботи біженцям

Köln – Понад чотири мільйони людей втекли від війни в Україні. До Кельна також прибули тисячі біженців. Багато хто з них хоче продовжити своє навчання або діяльність. Deutsche Bahn (DB) та Федеральне агентство з працевлаштування пропонують інформацію про всі аспекти отримання нової професії у новому консультаційному центрі на Бреслауер Плац, презентація якого відбулася минулого четверга.

Христині Гризоглазової 19 років, перші дні війни добре надрукувалися в її пам'яті. 24 лютого студентку, яка вивчає Управління якістю у своєму рідному місті Одесі, розбудив о 5-й годині ранку одногрупник у гуртожитку зі словами: „Путін оголосив нам війну“. Вона схопилася в паніці, зібрала речі та хотіла поїхати до своєї родини, яка мешкає на околиці Одеси. „Але було важко вибратися із міста“. Таксі більше не ходило, автобуси та трамваї були переповнені. „Люди бігли в паніці.“

„Люди бігли в паніці“



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Родині швидко стало ясно, що вони мають тікати з України. На автобусі вона, її мати, сестра та двоє їхніх дітей дісталися польського кордону і, нарешті, Кельна. Вони підтримують зв'язок із батьком, який залишився в Одесі. Він розповідає, що місто обстрілюють російські війська та що нещодавно до сусіднього будинку потрапив снаряд. Незважаючи на те, що Крістіна сумує за Одесою, вона, як і раніше, продовжує навчання в університеті, але онлайн. Їй дуже хотілося б продовжити навчання на курсах в Німеччині, переважно в області фотографії, обраборки зображень, журналістики або психології.

Також отримали консультації у новому центрі українки, які приїхали до Німеччини за допомогою програми футбольного клубу 1. FC Köln. Організатори клубу привезли до Кельна 40 футболісток та тренерів запорізького клубу „Кривбас“, який грає у першій українській жіночій лізі. Дівчата не тільки тренуються у футбольному клубі, а й беруть участь у матчах: проти ФК „Шпіх“ та „Фортуни Кельн“.

Вероніка Коробкіна (19 років) грає у півзахисті. В Україні вона навчається у спортивному університеті та хоче в майбутньому стати тренером. Але ще більше їй би хотілося якнайшвидше повернутися додому, грати у футбол і продовжувати навчання. Проте у консультаційному центрі вона планує дізнатися про можливості працевлаштування у Німеччині.

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„Багато українцям, що втекли від війни, довелося пережити жахливі речі за останні кілька тижнів“, - говорить Б'янка Крісталь, керуючий директор регіонального управління Федерального агентства зайнятості в Північному Рейн-Вестфалії. „Багато захочуть незабаром зробити другий крок і відновити рутину та нормальне життя для себе та своїх дітей, влаштувавшись на роботу“. Deutsche Bahn, центри зайнятості та агенство з працевлаштування могли б супроводжувати їх на цьому шляху. Нові консультаційні центри - крім Кельна - є ще в Берліні та Франкфурті. Там професіонали зможуть допомогти у пошуку роботи.

3000 вільних вакансій у Deutsche Bahn

„Долі українців глибоко чіпають нас“, - каже Мартін Зайлер, член правління DB з кадрових та юридичних питань. Deutsche Bahn зміг надати негайну допомогу, доставивши тисячі біженців до Німеччини. Щодня 42 поїзди та близько 300 автобусів Deutsche Bahn перевозили біженців з України до Німеччини: Тепер настав час зробити ще один крок вперед і допомогти їм з пошуком роботи. DB пропонує 500 різних професій від інженера-будівельника до IT-спеціаліста, навчання доступне за 50 професіями, на даний момент надано 3000 вільних вакансій. „Ми впевнені, що можемо запропонувати багатьом працівникам надійну перспективу.“

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Чи зможуть дівчата, які отримали консультації у четвер, швидко знайти роботу, поки що неясно. Багато бажаючих працювати біженців мають вищу освіту. Але на шляху до роботи в Кельні все ще є перешкоди. Спочатку біженці повинні зареєструватися та отримати дозвіл на проживання, щоб мати можливість отримати доступ до ринку праці. Крім того, необхідно визнати українські кваліфікації та усунути мовні бар'єри. У консультаційному інтерв'ю член правління Deutsche Bahn Зайлер закликає всіх розпочинати відвідування мовних курсів ще до отримання реєстрації.

Експерти радять

Спеціалісти DB та Федерального агентства з працевлаштування доступні по буднях з 10:00 до 13:00 години. DB також надає конкретну інформацію про доступні робочі місця. Консультації надаються українською та російською мовами, а також перекладачами. Попередня реєстрація не потрібна. Існує також гаряча лінія Deutsche Bahn 030/29734949, доступна з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 10:00. З питань, що стосуються ринку праці, можна звертатися на гарячу лінію Федерального агентства зайнятості за телефоном 0911/1787915 з 8:00 до 16:00 з понеділка по четвер.



