Euskirchen – Die Arbeiten im Untergeschoss der Galeria Karstadt Kaufhof laufen auf Hochtouren. Die mehr als 3000 neuen LED-Strahler, die künftig exakt auf die Waren ausgerichtet sein werden, ermöglichen derzeit noch den Handwerkern einen genauen Blick auf die Bauzeichnungen. Bis zum 28. April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. An diesem Tag plant die Galeria ihre große, vollumfängliche Wiedereröffnung.

„Wir werden das modernste Warenhaus in Deutschland sein“, sagt Filialleiter Hans-Peter Neußer: „So viel und umfänglich erneuert, hat wohl kein Warenhaus in dieser Größe in den vergangenen Monaten.“

Galeria-Filialleiter: Hans-Peter Neußer. Copyright: Tom Steinicke

Neußer rechnete bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor, dass bis zum 28. April wohl mehr als 70 Prozent der 6000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche erneuert und modernisiert sein werden. Unter anderem wird es in Richtung Kälkstraße eine Fensterfront im Bereich des ehemaligen Restaurants geben. Das Reisebüro wird laut Neußer ebenfalls wieder eröffnen – allerdings nicht als separater Gebäudeteil, sondern zur großen Verkaufsfläche hin geöffnet.

Der Stadtmarketingverein Zeus plant vom 25. bis zum 30. April eine „Frühlingswoche“ zur Wiedereröffnung der Fußgängerzone. Es sind unter anderem diverse Events und eine Open-Air-Galerie geplant. (tom)

Die Eröffnung von Jack & Jones wird sich leicht verzögern. Derweil ist nach Informationen dieser Zeitung klar, dass die Modeketten „Orsay“ und „Pimkie“ nicht nach Euskirchen zurückkehren werden. Auch hinter „Nordsee“ steht ein großes Fragezeichen.

Im Runners Point und dem Eiscafé gegenüber vom Kaufhof zieht wohl die Café-Kette „Extrablatt“ ein. Thalia will nach Angaben von Prinz-Geschäftsführer Günter Blauen zu Ostern wieder am alten Standort an der Neustraße sein. Die Handyklinik am Europa-Kreisel ist genau wie der Modeschmuckladen Bijou Brigitte an der Neustraße schon wieder offen. (tom)

In Richtung Berliner Straße sollen keine Waren mehr in den Schaufenstern angeboten werden. Stattdessen kann dann durch die großen Scheiben ein Blick in die Galeria geworfen werden – oder eben hinaus. Den Kiosk in Richtung Kälkstraße im Erdgeschoss wird es laut Neußer auch wieder geben.

Soft-Opening Ende April

„Die vergangenen Monate waren eine schwierige Zeit“, so Neußer: „Zum Glück kehrt das Leben in die Innenstadt zurück. Das macht allen Mut.“ Das sieht auch Svenja Zeimetz, Wirtschaftsförderin der Stadt Euskirchen, so: „Die Leute sind hungrig auf die Innenstadt.“

Mit dem Stadtmarketingverein Zeus plant die Stadt für die Woche vom 25. bis zum 30. April eine Art „Soft-Opening“ der Fußgängerzone (siehe „Frühlingswoche“). Wer sich an den Aktivitäten beteiligen möchte, könne sich gerne bei Zeus melden, so Zeimetz.

Lange plant Eröffnung am 1. April – Stern-Grill kommt im Mai

Nicht nur Galeria arbeitet eifrig am Comeback nach der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021. Auch das Schuhhaus Lange an der Neustraße steht vor der Wiedereröffnung. Nach Angaben von Geschäftsführer Christian Lange ist diese für den 1. April geplant. „Das Lager ist bereits voller Schuhe. Nur oben sind wir noch nicht so weit“, sagte Lange bei der Pressekonferenz.

Viel gearbeitet wird ebenso im türkischen Restaurant „Stern Grill“, das eigentlich wenige Tage nach dem Hochwasser im ehemaligen Schuhhaus Bollig am Alten Markt eröffnen wollte. Nun ist die Eröffnung laut Lange, der das Geschäft an Ilhan Öz vermietet hat, für Mitte Mai geplant. „Wir haben die Backsteine im Keller nicht trocken bekommen“, so Lange.

Bekenntnis zum Standort Euskirchen

Günter Blauen, Geschäftsführer des Modehauses Prinz, freut sich über jedes Geschäft, das wieder eröffnet: „Dass Saturn, Kaufhof und C&A wiederkommen, spricht für den Standort Euskirchen. Insgesamt werden wir am Ende besser dastehen. Wir werden aber auch mit Leerstand leben müssen.“

Bis das Veybach-Center wieder eröffnen wird, werden allerdings noch Monate vergehen. Zeimetz spricht vom Spätsommer 2022. Dafür ist die Eis-Diele Solo qui wieder da. Aktuell aber noch nicht an der Wilhelmstraße, sondern oberhalb vom Bistro-Mario. Das Café Paris wird ab Montag, 14. März wiedereröffnen.