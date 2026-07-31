An diesem Samstag steht auf dem Nürburgring der Saisonhöhepunkt der NLS-Saison auf dem Programm, das KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen. Mit einer um 50 Prozent längeren Fahrzeit als bei den regulären Vier-Stunden-Rennen verspricht der Lauf auf der Nordschleife besonders viel Spannung, Taktik und Rennaction.

Auch Fahrer und Teams aus dem Kreis Euskirchen sind am Start. Tobias Müller aus Euskirchen geht für Losch Motorsport by Black Falcon im Porsche 911 GT3 R EVO ins Rennen. Frank Stippler aus Iversheim sitzt für HRT Ford Performance am Steuer eines Ford Mustang GT3.

Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht. Tobias Müller, Rennfahrer aus Euskirchen

Müller freut sich nach der langen Sommerpause besonders auf den Neustart der Saison auf dem Nürburgring: „Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht – und dann direkt mit zwei zusätzlichen Rennstunden. Das macht das 6h-Rennen natürlich zu einer ganz besonderen Herausforderung.“

Renazzo Motorsport beziehungsweise mcchip-dkr setzt einen Lamborghini Huracán GT3 EVO II ein, der unter anderem von Christoph Breuer aus Nettersheim und Thomas Mutsch aus Mechernich pilotiert wird. Darüber hinaus bringt mcchip-dkr einen Porsche 718 Cayman GT4 an den Start.

Mehrere Piloten aus dem Kreis Euskirchen treffen direkt aufeinander

Ebenfalls im Porsche 718 Cayman GT4 unterwegs sind Henry Lindloff aus Bad Münstereifel für Smyrlis Racing sowie Moritz Wiskirchen aus Euskirchen. Damit treffen in dieser Klasse gleich mehrere Fahrer aus dem Kreis Euskirchen auf dem Nürburgring direkt aufeinander.

Alexander Hardt aus Mechernich startet im Porsche 911 GT3 Cup für Black Falcon Team Zimmermann. Ein exklusiv gestalteter Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport schlägt übrigens als rollendes Kunstwerk die Brücke zwischen Geschichte, Architektur und modernem Kundensport. Das Besondere liegt hierbei im gelebten Familiengedanken der Marke: Einmalig arbeiten das Team von Porsche Heritage und Museum, die Motorsportexperten aus Weissach und das Team 75 Motorsport Hand in Hand für einen gemeinsamen Renneinsatz.

Das Zeittraining beginnt am Samstag um 8.30 Uhr und endet um 10 Uhr. Ab 10.20 Uhr haben die Zuschauer beim Pitwalk Zugang zur Boxengasse, ehe um 11.10 Uhr der Gridwalk in der Startaufstellung folgt. Der Start zum sechsstündigen Rennen erfolgt um 12 Uhr.

Eintrittskarten

Tickets kosten 25 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Im Preis enthalten sind der Zugang zu den geöffneten Tribünen am Grand-Prix-Kurs, zu den Zuschauerbereichen Brünnchen und Pflanzgarten sowie zum Fahrerlager, zur Boxengasse und zur Startaufstellung. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Geschehen ab 8.15 Uhr im offiziellen Livestream auf VLN.de verfolgen.