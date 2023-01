Euskirchen – „Alles, was das Frauenherz begehrt“, beschreibt Petra de Wit das Angebot des „Nordstern“ an der Berliner Straße. Auch das kleine, aber feine Geschäft, in dem es Mode, Deko und Accessoires gibt, ist wieder am Start. „Vielleicht einen Tag“, sagt de Wit. So lange habe daran gezweifelt, wieder zu eröffnen. Danach habe sie sofort sämtliche Energie in den Wiederaufbau gesteckt. Dass noch nicht alles perfekt ist, erkennt man auf den ersten Blick nicht.



„Nordstern“ hat ab sofort montags geschlossen. Dienstag bis Freitag ist das Geschäft neben der Radiologischen Praxis von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags von 10 bis 14 Uhr.



Waren schon geliefert

Kurz vor der Wiedereröffnung steht ein weiteres Geschäft – eins, auf das sich viele Euskirchener freuen dürften. Der türkische Obst- und Gemüseladen am Alten Markt hat die ersten Waren geliefert bekommen. Nach Informationen dieser Zeitung sollen die ersten Kunden zum Wochenende empfangen werden.

Das Eiscafé Nandi hat ebenfalls schon Ende der Woche wieder geöffnet. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 1. April, will das Café am Alten Markt Wiedereröffnung feiern.

Das Modegeschäft Only hat ebenfalls seinen Wiedereröffnungstermin bekanntgegeben. Am 12. Mai will das Geschäft an der Neustraße wieder da sein.

Brunch, Selfie und Küsschen: Im Café Paris genießen die Euskirchener die Sonne und den Frühling, während weitere Geschäfte öffnen. Copyright: Tom Steinicke

Von wegen „Mer stonn widder op!“ Die Euskirchener sitzen gerade lieber – in der Sonne, mit einem Eis in der Hand. „Der Frühling, die Sonne. Das tut einfach gut“, sagt Svenja Behrens. Das Hoch „Peter“ lässt die Wunden, die das Hochwasser gerissen hat, ein wenig schneller, oder zumindest erträglicher, heilen. Wobei viele Schäden – vor allem an der Wilhelmstraße – auch mehr als acht Monate nach dem Hochwasser durch die Sonnenbrille noch deutlich sichtbar sind.



Dafür haben Sebastian und Anja Heimbach auf dem Platz am Gardebrunnen am Mittwoch keinen Blick. Sie genießen das schöne Wetter bei einem frischgepressten Orangensaft und einem Eis im Café Paris.



Noch eine Rückkehr in Euskirchen

Restaurant „Callito“

Neben dem Café Paris und dem Café Manufaktur kehrt bald weiteres kulinarisches Leben an den Platz am Gardebrunnen zurück. Nach Angaben des Betreibers wird das spanische Restaurant „Callito“ Ende April wiedereröffnen.

Am 19. Januar 2020 hatte das Restaurant ursprünglich eröffnet. Zwei Monate später kam dann der Lockdown. Anschließend stand zum 1. Juli 2021 die zweite größere Neueröffnung an. Doch die Vorfreude wehrte nur kurz, denn 14 Tage später kam die Flut.

Nun also der abermalige Neuanfang Ende April. Die Betreiber des „Callito“ führen ebenfalls das Restaurant „Solino“ in der Galleria. Die Wiedereröffnung dort soll spätestens im Sommer erfolgen – als „Komplettpaket“ mit den anderen Geschäften aus dem Galleria – wie beispielsweise „Kodi“. (tom)

Das hat seit gut einer Woche wieder geöffnet und zieht – wie vor der Flut – die Gäste förmlich an. „Die vergangenen zwei Jahre waren und sind sehr prägend. Ich habe gelernt, den Moment zu genießen“, sagt René Heimbach.



Eine der modernsten Fielmann-Filialen in Euskirchen

In der Fielmann-Filiale an der Neustraße werden Brillen eingeräumt und die finalen Malerarbeiten durchgeführt. Es riecht neu und nicht nach modrigem Schlamm – der Geruch, der sich bei Helfern und Flutbetroffenen eingebrannt hat. „Die Vorfreude ist riesig“, sagt Rene Wya,



Nach mehr als acht Monaten nach der Flut eröffnet in Euskirchen die Fielmann-Filiale wieder. Copyright: Tom Steinicke

Niederlassungsleiter der Optiker-Kette. 600.000 Euro hat das Unternehmen nach eigenem Bekunden in die Sanierung des Geschäfts gesteckt. In der Anfangszeit sei es schwierig gewesen – wie bei vielen Hochwasserbetroffenen – an Trocknungsgeräte zu kommen. Unmittelbar nach der Flut habe man noch gedacht, dass man nach kurzer Pause wiedereröffnen könne. „Nun sind es acht Monate geworden“, stellt Wya fest.



Das Geschäft sei neben dem sogenannten Flagship-Store in Hamburg das wohl modernste des Unternehmens in Deutschland. Man habe die Chance genutzt, um nicht nur technisch alles auf den neuesten Stand zu bringen, sondern auch die Filiale selbst umzugestalten. Davon können sich ab Donnerstag, 9 Uhr, die Kunden selbst ein Bild machen.



Auch Donna 2000 und engbers öffnen bald in Euskirchen

Bereits geöffnet hat das Damen-Modegeschäft „Donna 2000“ an der Neustraße. Nur wenige Meter weiter wird das Herren-Modegeschäft „engbers“ am Samstag, 26. März, wieder für die Kunden die Türen öffnen. Noch ein paar Tage gedulden müssen sich die Freunde des Kulturhofs. Die Stadtbibliothek an der Wilhelmstraße plant ihre Wiedereröffnung im April. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.



Gleiches gilt für den Optiker „Brillen.de“ an der Wilhelmstraße. Dort wird zwar fleißig gearbeitet, die Eröffnung steht unmittelbar bevor, aber spruchreif ist sie noch nicht.



Ein weiterer kleiner Lichtblick an der Wilhelmstraße ist Alexander Betin. Zwischen Geschäften, die noch entkernt sind, hat der Versicherungsvertreter seine Dependance frisch saniert – auch wenn die Euskirchener für den Moment sitzen – sie stehen doch wieder auf.