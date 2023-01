Euskirchen – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist auf der A1 zwischen Blankenheim und Euskirchen ein Auto mit einem Lkw kollidiert, der Fahrer überlebte den Unfall nicht. Wegen andauernder Spurensicherung bleibt die A1 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Nettersheim und Blankenheim bis „voraussichtlich 15 Uhr gesperrt“, so ein Polizeisprecher.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß am Donnerstag um 23:38 Uhr, der Pkw fuhr als sogenannter „Geisterfahrer“ entgegen der Fahrtrichtung auf der A1 Richtung Süden und überschlug sich nach der Kollision mit dem Sattelschlepper.



Fahrer des Pkw nach Kollision sofort tot

Das Fahrzeug landete nach den Angaben eines Polizeisprechers auf der Mittelleitplanke, der 40-jährige Fahrer sei aus dem Auto geschleudert worden und sofort tot gewesen.

Zwischenzeitlich setzte das DRK einen Hund ein, um nach möglichen weiteren Beteiligten zu suchen. Zudem versorgte das DRK die Mitlieder der Feuerwehren mit warmen Getränken.

Der Motorblock des Toyota wurde durch den Unfall aus dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, die A1 musste am Unfallort auf beiden Seiten gesperrt werden. Die Sperrung bleibt nach Polizeiangaben bis zum Nachmittag bestehen. Der 53-jährige Lkw-Fahrer wurde den Angaben nach leicht verletzt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (pst)