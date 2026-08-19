„Kunst im Schaufenster“Burscheid wird wieder zur offenen Galerie

Die Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Burscheid und der Umgebung sind von Samstag, 29. August, bis 3. Oktober, erneut in Schaufenstern von Einzelhändlern, Dienstleistern und Institutionen in der Innenstadt zu sehen. Passantinnen und Passanten können so einen Eindruck über das Schaffen lokaler Kunstschaffender erhalten, das ist der Gedanke hinter „Kunst im Schaufenster“.

21 Künstlerinnen und Künstler sind bei der 35. Ausgabe dabei, ihre Arbeiten sind in 18 Schaufenstern zu sehen. Die Ausstellung verbinde lokale Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, Dienstleister und Kunstschaffende miteinander und mache die Innenstadt über mehrere Wochen hinweg zu einem öffentlichen Ausstellungsraum.

Die Stadt eröffnet „Kunst im Schaufenster“ am Samstag, 29. August, um 11 Uhr vor dem Kulturforum. Für danach ist ein gemeinsamer Rundgang durch die Innenstadt geplant. Gegen 13.30 Uhr soll der Auftakt dann bei einem kleinen Umtrunk im Kulturforum ausklingen. Bürgerinnen und Bürger sind zur Eröffnung eingeladen.

Als Motto haben die Organisatorinnen und Organisatoren um Lore Beckers die eigene Geschichte gewählt: „35 Jahre Kunst im Schaufenster“. Einige der Künstlerinnen und Künstler haben dafür bekannte Werke der Kunstgeschichte aufgegriffen und ihre eigenen Interpretationen gefertigt. Auch die Zahl 35 spiele dabei eine besondere Rolle und finde sich in unterschiedlicher Form in den ausgestellten Arbeiten wieder. Die Stadt schreibt: „Die Ausstellung lädt dazu ein, vertraute Motive neu zu betrachten und Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu entdecken.“

Es gibt auch eine begleitende Broschüre mit Überblick über die Künstlerinnen und Künstler, die Werke, die Kunstrichtungen und die Ausstellungsorte. Die Broschüre ist kostenlos in vielen Burscheider Geschäften und öffentlichen Einrichtungen zu bekommen. Unter anderem im Rathaus und in der Stadtbücherei. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eröffnungsrundgangs bekommen sie auch. (nip)