Freitag, 27. November

Gastspiel im JTLLeverkusen. Im Jungen Theater Leverkusen ist das Ensemble PLAN B mit dem Stück „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert zu Gast. Es erzählt die Geschichte eines jungen Kriegsheimkehrers, der in der Nachkriegsgesellschaft keinen Platz mehr findet. Seine innere Zerrissenheit und das Gefühl des Fremdseins werden auch durch die eingesetzte Musik verdeutlicht.

Wo? Junges Theater, Karlstraße 9a, Leverkusen. Wann? Freitag, 27. November, 20 Uhr, weitere Aufführung am Samstag, 28. November, 18 Uhr. Wie viel? Preise/Ticketreservierung über E-Mail an jungestheaterlev@web.de

Zuletzt führte das Leverkusen „Revolt. She Said. Revolt Again“ auf. Nun folgt „Draußen vor der Tür“. Copyright: Timon Brombach

Basar goes SchuleLeverkusen. Für den Adventsbasar am Werner-Heisenberg-Gymnasium zugunsten von StARS, einer Flüchtlingsschule in Kairo, haben die Klassen 5 bis 10 gebacken, gebastelt und gewerkelt. Die Produkte, die dabei entstanden sind, kann man am Freitagnachmittag als kleine Freude für sich und andere sowie als Beitrag für den guten Zweck erstehen.

Wo? WHG, Werner-Heisenberg-Straße 1, Leverkusen Wann? Freitag, 27. November, 14–17 Uhr Wie viel? Eintritt frei

Samstag, 28. November

Interkulturelles FrühstückBurscheid. Beim gemeinsamen Frühstück des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration können sich Burscheiderinnen und Burscheider mit und ohne Migrationshintergrund kennenlernen. Für den Austausch über Traditionen und Bräuche aus dem Heimatland sind auch Fotos oder andere Mitbringsel willkommen. Für Brötchen, Aufschnitt und Getränke wird gesorgt, landestypisches Essen aus der Heimat darf gerne mitgebracht werden.

Wo? Katholisches Pfarrheim St. Laurentius, Höhestraße 12, Burscheid Wann? Samstag, 28. November, 10–12 Uhr Wie viel? Kostenfrei Anmeldung Telefonisch unter 0170 / 405 67 57 oder bei E-Mail an sevgi.benseddik@gmx.de

Lichterglanz in St. Heribert

Leichlingen. Der Vorplatz rund um die Kleinkirche St. Heribert und den Glockenturm verwandelt sich am Samstagnachmittag in ein Lichtermeer: Der Lichterglanz beginnt um 17 Uhr mit einer Andacht mit Musik. Im Anschluss gibt es Glühwein, Punsch und Bockwürstchen in festlicher Atmosphäre, in der man miteinander ins Gespräch kommen kann.

Wo? St. Heribert, 42799 Leichlingen Wann? Samstag, 28. November, 17 Uhr Wie viel? Eintritt frei

Advent op kölsch

Leverkusen. Die St. Sebastian Schützenbruderschaft Quettingen bietet bei einem Adventlichen Abend ein musikalisches und kölsches Programm zur Weihnachtszeit. Unter anderem spielen das Jugendorchester Burscheid mit dem Violinisten Samuel Frenzel auf. Zudem präsentieren Sänger Paul Hebbel und Gitarrist Michael Jansen unter dem Titel „Leedcher un Verzällcher der Kölschen Weihnacht“ besinnliche Lieder und Geschichten in kölscher Mundart.

Wo? Schützenbürgerhaus, Kolberger Straße 15, 51381 Leverkusen Wann? Samstag, 28. November, 18 Uhr Wie viel? 10 Euro, Tickets im Vorverkauf per E-Mail an ulrich.lorenz@quettinger-schuetzen.com sowie online auf www.quettinger-schuetzen.de

Sonntag, 29. November

Naturschutzgerecht shoppen

Leverkusen. Das etwas andere Geschenk verspricht der Weihnachtbasar der Naturschutzverbände BUND und NABU am Sonntag: individuell gestaltete Karte, Holzhandwerk oder Nützliches für den Naturschutz im eigenen Garten sowie von Experten gemischtes Vogelfutter, aber auch selbst gemachte Marmeladen und Bio-Eierlikör sowie Bücher gibt es unter anderem hier zu shoppen. Außerdem locken Infostände und Snacks plus Glühwein. Der Erlös geht an das Projekt „Bäume für die Stadt“

Wo? Altes Bürgermeisteramt Schlebusch, Bergische Landstraße 28, Leverkusen Wann? Sonntag, 29. November, 10–18 Uhr Wie viel? Eintritt frei

Altes Handwerk entdecken

Bergisch Gladbach. In der „Buchbindewerkstatt für Erwachsene“ können Interessierte am Sonntag in sechs Stunden unter fachkundiger Anleitung ihr individuelles Buch gestalten. Teilnehmende können dafür eigenes Papier mitbringen oder vor Ort Büttenpapier kaufen. Vorkenntnisse braucht man nicht, sondern einfach nur Freude am Gestalten.

Wo? Papiermühle Alte Dombach, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach Wann? Sonntag, 29. November, 11–17 Uhr Wie viel? Erwachsene 59 Euro, ermäßigt 49 Euro inklusive Museumseintritt und Verbrauchsmaterial Anmeldung online auf www.shop.industriemuseum.lvr.de, per E-Mail an info@kulturinfo-rheinland.de oder telefonisch unter 02234 / 992 15 55

Gemeinsam singen

Leverkusen. Der Leverkusener Damenchor „Bergisches Echo“ freut sich über Gaststimmen bei seinem weihnachtlichen Mitsingkonzert am Sonntag. Mit dabei sind außerdem der Chor Color aus Leichlingen und der MGV Germania Opladen. Gemeinsam kann man sich bei Kaffee, Glühwein und Gebäck musikalisch auf die Adventszeit einstimmen.

Wo? Pfarrheim St. Maurinus, Von-Knoeringen-Straße 4, Leverkusen Wann? Sonntag, 29. November, Einlass ab 14 Uhr, Konzert 15 Uhr Wie viel? Eintritt frei, Spenden sind willkommen

Bläser zum Advent

Leichlingen. Advents- und Weihnachtslieder aus mehreren Jahrhunderten kommen am Sonntag beim gemeinsamen Konzert der Bläser der Leichlinger Kantorei mit Flötistin Doris Lange-Haunhorst und Organist Carsten Ehret-Pyka zu Gehör. Neben alter Musik von Giovanni Gabrieli und Johann Sebastian Bach werden auch viele Lieder aus der heutigen Zeit gespielt. Bei bekannten Stücken darf das Publikum gerne mitsingen.

Wo? Evangelische Kirche, Markstraße, Leichlingen Wann? Sonntag, 29. November, 17 Uhr Wie viel? Eintritt frei, Spenden willkommen