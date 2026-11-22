In Schlebusch aufgewachsen, Mitglied der KG Grün-Weiß, Leiter eines Schreinerei-Familienbetriebes im Herzen Schlebuschs und aktiv beim SV Bergfried: Mehr Schlebuscher als der neue Karnevalsprinz Stefan Lutz kann man kaum sein. Der 48‑Jährige wurde am Samstagabend im Forum vom Oberbürgermeister zum Prinzen proklamiert.

Der Karnevalsverein KG Grün-Weiß Schlebusch freut sich besonders, einen Prinzen aus ihren eigenen Reihen feiern zu können: „Wir sind unheimlich stolz. Er ist auch wirklich der Richtige für das Amt, hat immer tolle Ideen und ist super herzlich. Besonders freue ich mich natürlich auf den Schlebuscher Zug und unseren Mottowagen in diesem Jahr“, sagt Elke Zippert, die seit zehn Jahren Mitglied der KG Grün-Weiß Schlebusch ist.

Seinen ersten Orden verlieh Prinz Stefan I. an Oberbürgermeister Stefan Hebbel. Copyright: Lotta Hosenfeld

Begleitet von der Prinzengarde und dem Spielmannszug Bayer Leverkusen betrat Stefan Lutz feierlich die Bühne. Als Erstes bedankte er sich bei den Karnevalsgesellschaften, die ihn bei ihren Sessionseröffnungsfeiern der letzten Wochen so herzlich begrüßt und aufgenommen haben. „Das hat wirklich schon viel Spaß gemacht. Ihr habt es mir alle sehr leicht gemacht und ich freue mich, mit euch gemeinsam Karneval zu feiern“, sagt er.

Scherze über finanzielle Lage der Stadt Leverkusen

Mit den Worten „Stefan, du siehst super aus. Das muss ich mal anerkennen“, begrüßt Oberbürgermeister Stefan Hebbel seinen Namensvetter. Im Gespräch der Beiden auf der Bühne blieb natürlich auch die finanzielle Lage der Stadt nicht unerwähnt. „Kannst du deine Tischlerfähigkeiten nicht nutzen, um mir einen stabilen Haushalt zusammenzubauen?“, fragt Hebbel den Schreinermeister, bevor er ihn zum Prinzen proklamiert. „Naja, Tischler sind eher im dekorativen Bereich unterwegs. Den Tisch, den du brauchst, muss mindestens ein Zimmermann machen“, antwortet dieser darauf.

Das Federanstecken scheint der OB zu Hause geübt zu haben. Nachdem Stefan Hebbel im letzten Jahr ziemlich lang hantieren musste, bevor die Feder, mit der er Prinz Rogerio ins Amt einführte, sicher im Hut steckte, schafft er es dieses Jahr auf Anhieb, mit den Worten: „Das hat mir letztes Jahr große Schwierigkeiten gemacht, aber ich hab jetzt schon ein paar Mal an der Mütze rumgefummelt.“

„Wollt ihr was sehen?“, fragt Prinz Stefan I. daraufhin das Publikum im Forum. Zusammen mit der Prinzengarde, seiner Schwester, Ehefrau und seinen zwei Nichten führt er eine Tanzeinlage zu der schwungvollen neuen Single der Höhner „Dä Prinz“ auf. Karneval liegt bei Prinz Stefan I. in der Familie: Die Nichten Marie und Melina Bodenröder sind Stefans Paginnen. Sie tanzten beide bei den Schlebuscher Pänz und sind in der Prinzengarde aktiv, ebenso seine Schwester Monika Bodenröder. Ehefrau Sandra Lutz ist wie ihr Mann aktives Mitglied der KG Grün-Weiß Schlebusch.

Auch das Sessionsmotto des neuen Karnevalsprinzen stellt die Familie in den Vordergrund: „Mer all sin Famillich“ lautet es. Als Zugabe trägt der Prinz noch einen Text vor. Mit den Worten „Ich bin auch sonst nicht schlecht, nein, ich bin brav, mein Lieblingswörtchen heißt Leverkusen Alaaf“ beendet er seinen Auftritt.