Die Aktion „Coffee with a cop“ ist neu in NRW, hier ein Foto von dem Termin in Langenfeld.

Leverkusen – Sie hatten schon immer eine Frage, die Sie einem Polizisten oder einer Polizistin stellen wollten? Unter dem Motto „Coffee with a cop“ (Kaffee mit einem Polizisten) haben Besucher des Opladener Wochenmarktes in Leverkusen am Donnerstag, 14. April, von 7 bis 13 Uhr die Gelegenheit, mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen.

Von 9 bis 10 Uhr hat sich auch NRW-Innenminister Herbert Reul angekündigt, der die aus den USA stammende Aktion nach Nordrhein Westfalen geholt hat, heißt es in einer Mitteilung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leverkusen Anzeige Radfahrer stürzt auf vereister Neulandbrücke – Stadt weist auf Schilder hin

Freundin gemobbt? Anzeige Brutaler Angriff auf 19-Jährigen in Opladen vor Gericht von Agatha Mazur

114.000 Briefe auf dem Weg Anzeige Deutsche Post verschickt Wahlunterlagen an Leverkusener von Florian Holler

Auch der Leitende Polizeidirektor Michael Tiemann steht bereit: „Sie wollen Ihrer Polizei eine Frage stellen, einen Hinweis geben, eine Sorge loswerden oder haben vielleicht den Berufswunsch Polizistin oder Polizist zu werden: Wir sind ansprechbar. Wir laden Sie zu einem Kaffee, Tee oder Kakao am historischen Café-Mobil ein.“ Die Aktion gab es auch schon in weiteren Städten in NRW. (aga)