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KommentarLeverkusener Ausländerbehörde reißt die Verwaltung mit in den Strudel

Die unnachgiebige Haltung der Ausländerbehörde beschädigt das Ansehen der gesamten Verwaltung.

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Rathausvorplatz Wiesdorf: Solidaritätsdemo mit der von abschiebung bedrohten Familie Rouf aus Sri Lanka. Bild: Ralf Krieger

Teilnehmende der Solidaritätsdemo klebten ihre Schilder an das Rathaus.

Copyright: Ralf Krieger

Die vielleicht rechtmäßige und bisher teilweise erfolgte Abschiebung der Familie Rouf entwickelt sich zu einem wahren Desaster: Für die Familie sowieso. Sie ist derzeit auseinandergerissen. Aber auch für die Leverkusener Verwaltung und Oberbürgermeister Stefan Hebbel. Wegen der Unnachgiebigkeit der Leverkusener Ausländerbehörde werden sie alle mit in den Strudel eines fortgeschrittenen Ansehensverlusts hinabgezogen. Darüber, unter anderem die gut integrierte Abiturientin Ramla abgeschoben zu haben, echauffieren sich längst nicht mehr nur die, die sich sowieso für Flüchtende einsetzen. Nach Ansicht mehrerer Fachleute soll es nämlich durchaus einen Ermessensspielraum in der Frage der Abschiebung der Opladener Familie geben.

Ralf Krieger

Ralf Krieger

Redakteur in der Lokalredaktion Leverkusen. Geboren in Bensberg, Jahrgang 1965, gelernter Fotograf und Reporter. Bevor er zum „Leverkusener Anzeiger“ kam, war er einige Jahre beim „Kölner Stadt-Anzeig...

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Die Leverkusener Ausländerbehörde steht da wie eine Verkehrspolizei, die Radfahrer bestraft, bei denen die Klingel nicht funktioniert, während sie gefährliche Rotlicht-Raser in schweren Autos nicht zur Rechenschaft zieht, weil das viel mühsamer ist. Die unnachgiebige Haltung der Behörde, auch gegenüber gut Integrierten, wurde erst im September im Ausschuss für Integration kritisiert.

Niemand hat etwas gegen die Abschiebung von Straftätern oder Gefährdern. Mit solchen Taten könnte sich die Behörde beschäftigen und sogar Lorbeeren verdienen.

Aber gut integrierte Menschen frühmorgens mit einer großen Mannschaft zu Hause abzuholen und abzuschieben, das ist wahrlich keine Heldentat.