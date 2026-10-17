478.917 Kilometer, 135 Teams und 2252 aktive Teilnehmende. Das ist die Bilanz des Leverkusener Stadtradelns 2026. Zwei von ihnen sind Mila und Mika von der erfolgreichsten Grundschule in diesem Jahr: der Kerschensteinerschule. „Drittklässler kamen in unsere Klasse und haben das Stadtradeln erklärt und so Zettel verteilt“, berichtet die Zweitklässlerin Mila. „Wir haben dann auch richtig viele Ausflüge mit dem Fahrrad gemacht. Das Auto ist im Sommer eigentlich die meiste Zeit in der Garage gestanden.“ Auch Mika hat das gut gefallen: „Man kommt mit dem Fahrrad meistens sogar schneller voran als mit dem Auto, wegen der Ampeln.“ Aber im Winter werde wohl doch auch häufiger wieder das Auto gebraucht, gesteht der Viertklässler.

Das sei aber gar nicht schlimm, sagt Dezernent Alexander Lünenbach. „Es geht nicht darum, an jedem Tag und bei jedem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Sondern darum, dass wir wieder dahin kommen, dass Kinder ihren Schulweg selbstständig zurücklegen können.“ Deswegen freue ihn die Rekordbeteiligung der Schulen in diesem Jahr besonders. 908 Radelnde aus dem Bereich der Schulen habe es noch nie gegeben.

Rekordergebnis bei den weiterführenden Schulen

Einen weiteren Rekord hat das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium aufgestellt: 30.352 Kilometer sind die Schlebuscher Schülerinnen und Schüler mithilfe des Kollegiums und einiger Eltern geradelt. „Das hat noch nie eine Leverkusener Schule geschafft“, sagt Lünenbach. Einen Sonderpreis bei den Schulen verleiht die Stadt an die Hugo-Kükelhaus-Schule. Auch die Förderschule kam auf mehr als 6000 zurückgelegte Kilometer.

Dass die magische Marke von 500.000 Kilometern in diesem Jahr nicht geknackt wurde, schiebt Lünenbach auch auf die Hitzewelle im Aktionszeitraum vom 7. bis 27. Juni. Dennoch sei es das zweitbeste Ergebnis seit der ersten Teilnahme 2016. „Und das Beste: Wir haben damit rechnerisch rund 79 Tonnen CO₂ eingespart“, sagt Lünenbach. „Das ist ein Geschenk an unsere Natur.“ Und das Stadtradeln hat auch über den Aktionszeitraum hinaus seine Wirkung, zumindest bei Lünenbach selbst. „Auch jetzt im Herbst ist es eigentlich für mich die schönste Zeit des Tages, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit von Köln-Mülheim aus auf dem Fahrrad am stehenden Autoverkehr vorbeirolle.“

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Grundschulen mit den meisten Kilometern:

Kerschensteinerschule (11.713,9 km) Waldschule (5.961,0 km) Hans-Christian-Andersen-Schule (3.921,2 km)

Weiterführende Schulen mit den meisten Kilometern:

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (30.352,6 km) Lise-Meitner-Gymnasium (17.053,4 km) Landrat-Lucas-Gymnasium (16.631,1 km)

Sonderpreis:

Hugo-Kükelhaus-Schule, Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (6.033,1 km)

Teams mit den meisten KilometernCovestro (33.065,3 km) Lanxess-Team Leverkusen (32.109,9 km) Bayer04Sport (18.464,7 km)Mit den meisten Kilometern (pro Kopf)

Die Radler (2.169,3 km) Adam Donner Master Racing Team (1.745,7 km) Haller-NO (1.175,4 km)Teams mit vier bis zehn Teilnehmenden (absolut)Die Küppersteger (3.732,2 km) twinparents & friends (2.807,5 km) Aquila-Reha (2.430,7 km)

Verwaltungsteams

Baudezernat und Freunde (8.672,1 km)AGL auf Tour (2.900,1 km)Rostige Fahrradketten 50+ Freundinnen und Freunde (2.666,4 km)