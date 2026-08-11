Ehemaliges „Café Deycks“„Bella Luna“ in der Opladener Fußgängerzone eröffnet am Samstag

Zwei Jahre Leerstand haben am kommenden Wochenende ein Ende. Die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) teilt mit, dass am kommenden Samstag, 15. August, die neuen Betreiber Julian Döhler und Dani Yakoub das „Bella Luna“ in der Opladener Fußgängerzone eröffnen.

Die Zukunft des markanten Glasbaus war in den vergangenen zwei Jahren zum Politikum geworden. Seit das ehemalige Café Deycks leergezogen war und zusehends maroder wurde, machten sich Verwaltung und Politik Gedanken darüber, was mit dem Gebäude passieren soll. Der Betreiber hatte das Café nach rund 28 Jahren im Frühjahr 2024 geschlossen.

Im Herbst 2024 schlug die Verwaltung dann vor, das Gebäude abzureißen, das wollte auch die Aktionsgemeinschaft Opladen. Die Politik allerdings nicht, entsprechende Anträge scheiterten in der zuständigen Bezirksvertretung II. Im Frühjahr 2025 kam dann die WGL ins Spiel, sie sollte das Gebäude kaufen, sanieren und schließlich einen Betreiber finden. Im Januar 2026 teilte man dann mit, dass man einen Pächter gefunden habe.

Geöffnet von morgens bis abends

Das sind Julian Döhler (33) und Dani Yakoub (27). „Beide kennen die Gastronomie seit vielen Jahren und verbinden ihre Erfahrung mit einer hohen Identifikation mit ihrer Stadt“, sagt die Stadt. Einer von beiden, so steht es in der Mitteilung der WGL, soll immer vor Ort sein – „als Gastgeber, Ansprechpartner und Gesicht des Lokals“. Denn vor allem persönlich und nahbar wollen sie ihr „Bella Luna“ führen.

Julian Döhler sagt: „Wir möchten nicht nur eine weitere Gastronomie in der Fußgängerzone sein, sondern dem Café ein Gesicht geben.“ So soll auch die Familie mit italienischen Wurzeln eingebunden werden. Die Betreiber wollen morgens ab 9 Uhr Frühstück à la carte anbieten. Mittags und abends gibt es Focaccia. Das ist italienisches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit Olivenöl, Salz, Kräutern und weiteren Zutaten belegt wird. Zudem sollen am Nachmittag italienisches Gebäck, Waffeln und Crêpes auf der Karte stehen. Dani Yakoub beschreibt weiter: „Abends verwandelt sich der Cafébetrieb dann in eine Cocktailbar.“

Für die Menschen in der Fußgängerzone soll es also zu jeder Tageszeit etwas geben. Zur Goethestraße hin, an der rückwärtigen Außenseite, werden die Betreiber eine Lounge einrichten, an der Kölner Straße nutzen sie eine 17 Meter lange Terrasse. Die beiden Betreiber wollen aus dem „Bella Luna“ einen Treffpunkt machen – „vom ersten Kaffee am Morgen bis zum entspannten Ausklang am Abend mit einem Cocktail“.

Bei der WGL ist man selbstverständlich glücklich, einen Betreiber gefunden zu haben. Deren Chef Gerald Hochkamer sagt: „Mit der Wiederbelebung dieses markanten Gebäudes setzt die WGL ein deutliches Zeichen für die Innenstadtentwicklung in Opladen.“ Die Vorteile laut ihm: die Stärkung eines zentralen Standorts, der Erhalt eines prägenden Gebäudes und neue Ideen für die Innenstadt.