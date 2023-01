Keien Bierbörse, dafür ein Sommergarten: Am 12. August öffnet der Biergarten seine Tore.

Für Veranstalter Werner Nolden ein Pilotprojekt.

Leverkusen – „Es ist ein Pilotprojekt“, betont Werner Nolden. Der Veranstalter weiß letztendlich auch nicht, was genau ab dem 12. August auf ihn zukommt. Nachdem die Opladener Bierbörse neben vielen anderen Veranstaltungen coronabedingt ausfallen musste, hat sich der Leverkusener etwas Neues ausgedacht: Vom 12. bis zum 23. August will er Gästen auf der Wiese am Wupperufer in Opladen trotzdem einen gemütlichen Abend verschaffen.



Mit Getränken von Schreckenskammer Kölsch bis Aperol Spritz, Essen vom Landhausgrill, schöner Beleuchtung und Kinderkarussell. „Ein ganz normaler Biergarten“ sei das, betont Nolden, das habe nichts mit Ballermann zu tun, selbst Musik wird es keine geben.



Mehrere Hundert Gäste am Tag?



Wie viele Leute er erwartet? Da gebe es viel Unsicherheit, räumt Werner Nolden ein, doch von 500 bis 600 Gästen im Schnitt geht er aus. Die sollen sich in unterschiedlichen Bereichen gut verteilen. Bewusst wurde die Veranstaltung über 14 Tage gestreckt, sagt der Organisator, damit die Besucher über einen längeren Zeitraum verteilt werden.

Was passiert in Zukunft, wenn der Sommergarten auf der Wiese am Wupperufer ein Erfolg wird: Wird er die Bierbörse verdrängen und ersetzen? „Nein“, ruft Werner Nolden aus.



Wenn es die Coronabedingungen im kommenden Jahr zulassen, will er natürlich zu seiner traditionellen Bierbörse zurückkehren. Wenn nicht, hat der Sommergarten allerdings gute Chancen, 2021 noch einmal realisiert zu werden.

Die Hygieneregeln sind klar:



Die Sitzplätze sind begrenzt und der Zugang wird sich nach der Auslastung richten. Reservieren kann man nicht. Ab dem Eingang gilt im gesamten Sommergarten die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Der darf ausschließlich am Sitzplatz abgenommen werden. Zudem müssen sich die Besucher für die Rückverfolgbarkeit in entsprechende Kontaktlisten eintragen. Es gilt die bekannte Mindest-Abstandsregelung von 1,50 Metern. Der Zugang zum Sommergarten ist nur über den Eingang IHK möglich, die Wege von der Kastanienallee aus werden gesperrt. Am Eingang finden die Besucher eine zusätzliche virtuelle Radstation der Wupsi. Der Sommergarten ist jeweils von Mittwoch bis Samstag von 16 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag ist Ruhetag. (aga)