Wiehl: Stadt organisiert neue Naturerlebnisse

Die „NaturErlebnisTage“ der Stadt Wiehl gehen in ihre zweite Runde: Anfang Oktober gibt es nach den Juni-Terminen weitere Veranstaltungen, um Natur und Landschaft kennenzulernen. Zum Auftakt lockt am Montag, 5. Oktober, eine Lesung Familien in den Wald. Der Kinderbuchautor und Tierfotograf Hans-Josef Hungenberg liest unter freiem Himmel aus seinem Buch „Jari, der Rotmilan und die Umwelt“. Zudem erzählt er, wie das Buch entstanden und was das Tolle am Fotografieren in der Natur ist. „Kompostieren für Anfänger“ heißt es am 8. Oktober.

Dann geht es um die Verwertung von Bioabfällen im eigenen Garten. An Hobbyfotografinnen und -fotografen wendet sich der Kurs „Lichtmalerei im Herzen Wiehls“. Andere Veranstaltungen widmen sich den Waldtieren, dem Holzschnitzen und dem Pflanzen einer Naschhecke. Zum Abschluss am 11. Oktober lädt die Stadt ins „Wilde Wiehlchen“ am Wiehlpark ein. Bei einer Malaktion werden Steinkunstwerke geschaffen und Krokusse gepflanzt. Die Anmeldung hat begonnen. Das vollständige Programm gibt es online.de. (tie)

Oberberg: SAPV feierte ein kleines Jubiläum

Mit mehr als 150 Gästen hat die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) Oberberg ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kooperationspartner, Freunde, Angehörige und Wegbegleiter blickten im Hammerwerk in Engelskirchen gemeinsam zurück. Dabei sei deutlich geworden, wie sehr die Entwicklung der SAPV Oberberg von Menschen geprägt ist, die sich täglich für eine würdevolle Begleitung schwerstkranker Menschen und ihrer Angehörigen einsetzen. „Wenn man auf zehn Jahre SAPV im Oberbergischen zurückblickt, ist es beeindruckend zu sehen, wie viel sich entwickelt hat.

Aus vielen einzelnen Partnern ist ein starkes Netzwerk gewachsen, das heute eng zusammenarbeitet, um schwerstkranke Menschen bestmöglich zu versorgen,“ so Elisabeth Jülich, Geschäftsführerin des SAPV, in ihrer Eröffnungsrede. Nach dem offiziellen Teil wurde ausgelassen gefeiert, Die Band „Druckluft“ sorgte für die passende Musik. Die Feier dauerte bis in die Nacht und bot Raum für persönliche Begegnungen, gute Gespräche und viele gemeinsame Erinnerungen, heißt es in einer Mitteilung des SAPV. (r)

Gummersbach: Der Enkel des KZ-Leiters fand zum Glauben

Er ist der Enkel des Lagerkommandanten in Auschwitz – und ein Pastor. Als Gast der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Derschlag wird Kai Höss an zwei Abenden im Gemeindezentrum, Eduard-Scheve-Straße 4, in Gummersbach-Derschlag referieren. Titel des ersten Abends am Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr ist: „Nie wieder ist jetzt – Vom Erbe von Auschwitz zur Botschaft der Versöhnung“. Am Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr, steht ein Gottesdienst (mit gemeinsamen Essen ab 18 Uhr) unter dem Titel „Vom Schatten von Auschwitz ins Licht der Gnade – Generationsflüche überwinden“.

Zudem wird Kai Höss am Freitagvormittag einen Vortrag vor Schülerinnen und Schüler am Kaufmännischen Berufskolleg in Gummersbach-Hepel, halten. Die Gemeinde schreibt: „Ihm ist es wichtig, die junge Generation thematisch mitzunehmen in die damalige dramatische Zeit und Lehren daraus für heute zu ziehen.“ Der Eintritt zu den Abenden ist frei, um eine Spende für die Unkosten wird am Ausgang gebeten. (tie)

Oberberg: Finanzspritze für Schuldnerberater

In diesem Jahr hat die Kreissparkasse Köln (KSK) insgesamt 242.095,87 Euro an neun Schuldnerberatungsstellen in ihrem Geschäftsgebiet ausgeschüttet, darunter ist mit der Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Oberberg e.V. auch eine mit Sitz im Oberbergischen Kreis. Das hat die KSK mitgeteilt. „Laut den Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ist die Zahl der überschuldeten Menschen ab 18 Jahren in Nordrhein-Westfalen auf rund 1,46 Millionen gestiegen“, heißt es in der Mitteilung. Vor allem junge Erwachsene unter 30 Jahren seien von Überschuldung betroffen. Die Schuldnerberatungsstellen in der Region böten Menschen mit finanziellen Problemen eine wichtige Hilfe. (sül)

Bergneustadt: Bürgermeister Thul lädt zu zwei Infoabenden ein

Die Stadtverwaltung in Bergneustadt legt in Sachen Windenergie nach: Bürgermeister Matthias Thul hat in dieser Woche zwei weitere Informationsveranstaltungen angekündigt, bei denen er über die aktuelle Planung von Windrädern im Stadtgebiet informieren und vor allem Fragen aus der Bürgerschaft beantworten möchte. Der erste Infoabend findet am kommenden Montag, 28. September, um 18 Uhr im Krawinkelsaal statt. Am Mittwoch, 30. September, ebenfalls 18 Uhr, kommt der Bürgermeister dann ins Annaheim in Belmicke. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, Matthias Thul betont, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen sind. (sfl)

Wipperfürth: Theaterabend in der Kirche am Markt

Der norwegische Schriftsteller Jon Fosse wurde 2023 mit dem Literaturpreis geehrt. Der Schauspieler Christian Wimmer hat aus Fosses Erzählung „Morgen und Abend“ einen Theatermonolog erarbeitet und inszeniert. Mit diesem tritt es am Donnerstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr in der Evangelischem Kirche am Markt auf. Im Mittelpunkt der Erzählung steht der Fischer Johannes, er erzählt vom Alter, von der Einsamkeit, dem Meer und von der alles überstrahlenden Kraft der Liebe. Der Abend findet statt im Rahmen der Reihe „literarischer Salon“ der Buchhandlung Colibri. Eintrittskarten sind zum Preis von 15 Euro in der Buchhandlung in der Marktstraße erhältlich. (cor)

Bergneustadt: Doko-Turnier in der Altstadt

Das offene Doppelkopf-Turnier der Bergneustädter Jägerhof-Genossenschaft steht vor der Tür. Der Wettbewerb, an dem ausdrücklich jedermann teilnehmen kann, beginnt am Donnerstag, 8. Oktober, ab 17.30 Uhr im Blumen-Hotel in der Altstadt, Hauptstraße 32. Es wird kein Startgeld erhoben. Allerdings ist zuvor eine Anmeldung erforderlich, die bis zum Donnerstag, 1. Oktober, vorliegen muss – am besten telefonisch bei Dieter Rath unter der Handynummer 0171/5488666. (sfl)

Wipperfürth: Neue Bänke am Wanderweg

Ralf Sommer aus Wipperfürth-Agathaberg hat dafür gesorgt, dass am Wanderweg zwischen den Ortslagen Grünenberg und Unterdierdorf zwei neue Bänke aufgestellt werden konnten. „Die alten Bänke waren leider völlig kaputt“, sagt er. Auf seine Anregung hin sei die Stadt aktiv geworden und habe einen Förderantrag beim Naturpark Bergisches Land gestellt. 800 Euro wurden bewilligt, die Restsumme von 200 Euro würde Ralf Sommer notfalls selbst übernehmen. Aber vielleicht findet sich ja ein Verein oder eine Organisation, die einspringt? Weitere Infos gibt es per E-Mail an infosommer@web.de. (cor)

Bergneustadt: Es geht ums Älterwerden

BergneustadtÄltere Menschen, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Unterstützungsmöglichkeiten stellt die Bergneustädter Seniorenmesse am Samstag, 10. Oktober, in der Begegnungsstätte Krawinkelsaal in den Mittelpunkt. Insgesamt 33 Aussteller informieren und beraten zu den Bereichen Gesundheit, Mobilität, ambulante und stationäre Hilfen, Finanzen und Vorsorge, sowie Betreuung. Hinzu kommt die Möglichkeit, vor Ort an einem Hörtest, einem Rollator- oder einem Gedächtnistraining teilzunehmen, Fachvorträge gibt es zum Beispiel von der Polizei und der Alzheimer Gesellschaft. Auf dem Rathausplatz steht der „Wünschebus“ der Palliativspezialisten von SAPV Oberberg. Das gesamte Angebot ist kostenlos, die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und endet gegen 15.30 Uhr. (sfl)

Wiehl: Schreibworkshop über die „Kraft der Worte“

Worte können Gedanken festhalten oder Erinnerungen lebendig werden lassen. Im Rahmen des Schreibworkshops „Kraft der Worte“ haben Menschen mit lebensbegrenzender Erkrankung und Angehörige unter Begleitung der Autorin und Kursleiterin Sabine Wallefeld Texte verfasst. Die Ausstellung dazu, bei der die entstandenen Werke anlässlich des Welthospiztages präsentiert werden, findet am Samstag, 10. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Johanniter-Tageshospiz Oberberg statt. Im Mittelpunkt des Schreibworkshops stand die Idee, Menschen Raum zu geben, Gedanken und Erfahrungen in Worte zu fassen und ihnen durch kreatives Schreiben Ausdruck zu verleihen.

Mit Schreibimpulsen entstanden Texte, Gedichte und kurze Geschichten. Bei der Ausstellung werden ausgewählte Texte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Postkarten und weiteren Präsentationsflächen gezeigt. Besucherinnen und Besucher erhalten dadurch einen persönlichen Einblick in die Gedankenwelt der Menschen, die am Schreibworkshop teilgenommen haben. Ein besonderer Bestandteil des Nachmittags sind die Lesungen der Texte zu den Themen „Mein Engel“, „Brief an mich selbst“, „Wenn ich einen Wunsch frei hätte“ und „Ich erinnere mich an“. Eine Anmeldung ist erwünscht. (kpo)

Nümbrecht: Tagesfahrt der Schloss-Freunde zum Landtag

Zu einer Tagesfahrt zum NRW-Landtag in Düsseldorf am Mittwoch, 14. Oktober, lädt der Förderverein Schloss Homburg Mitglieder und Interessierte ein. Die Reisegruppe wird in der Landeshauptstadt einer Landtagsdebatte beiwohnen, Hintergründe zur Abgeordnetentätigkeit erfahren und die Möglichkeit zur Diskussion haben. Die Tagesfahrt beginnt am Mittwoch, 14. Oktober, 10.45 Uhr, ab Schloss Homburg; Rückkehr gegen 17.30 Uhr, schreibt der Verein.

„Damit wir unsere Fahrt besser planen können und aufgrund der im Landtag gelten Sicherheitsvorkehrungen, bitten wir um verbindliche Anmeldung mit Namen, Vornamen sowie Wohnort mit Straße und Hausnummer bis zum 26. September 2026“, heißt es in der Pressemitteilung. Die erbetenen Angaben sollen per E-Mail an die Mail-Adresse freunde@schloss-homburg.org geschickt werden. Die Kosten (20 Euro für Mitglieder, 30 Euro für Nichtmitglieder) sollen am Reisetag bar entrichtet werden. (sül)