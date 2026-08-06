Es geht wieder los: Drei Wochen vor dem Start in die neue Fußballbundesliga-Saison feiert Bayer 04 Leverkusen Saisoneröffnung. Rund um ein Testspiel um 15.30 Uhr gegen den FC Sevilla finden zahlreiche Aktionen für Fans in und um die Bay-Arena statt. Die Stadtverwaltung Leverkusen bittet alle Besucher, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zum Stadion zu kommen. Radpendler sollten die Sperrung des Tunnels in Schlebuschrath beachten.

Wie zu den normalen Heimspielen von Bayer 04 Leverkusen stehen die Pendelbusse vom Parkplatz Otto-Bayer-Straße auf Kölner Stadtgebiet an der S-Bahn-Station Chempark, die Stadtteilbusse sowie die üblichen Busverbindungen zur Verfügung. Die Anreise mit dem Pkw zum Pendelbusparkplatz an der Otto-Bayer-Straße soll gemäß der Hinweisbeschilderung nur über die Friedrich-Ebert-Straße erfolgen.

Zu Spielende stehen die Pendelbusse zum Parkplatz in der Straße „Am Stadtpark“ gegenüber dem Hana Sushi Restaurant in Fahrtrichtung Realschule „Am Stadtpark“ zur Abfahrt bereit.

Die Stadtteilbusse nach Bergisch Gladbach, Mathildenhof, Rheindorf, Lützenkirchen, Opladen, Monheim und Hilgen stehen nach Spielende an den üblichen Stellen bereit.

Sperrungen vor und nach dem Spiel

Ebenfalls wie an regulären Spieltagen werden die Sperrstellen an betroffenen Siedlungen aufgestellt, das geschieht bereits ab etwa vier Stunden vor Spielbeginn.

Der Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr kontrolliert zu diesem Heimspieltag drei Stunden vor Spielbeginn die Sperrungen an den Einfahrten in die Neuenhof-Siedlung, der Schleswig-Holstein-Siedlung, der Eisholz-Siedlung, der Siedlung „Am Stadtpark“, dem Siedlungsbereich zwischen Rathenaustraße und Manforter Straße und der Alsenstraße.

Die unmittelbar vor dem Stadion verlaufende Bismarckstraße werde nach derzeitigem Stand zwei Stunden vor Anpfiff bis Spielbeginn für den Individualverkehr zwischen der Einmündung „Am Stadtpark“ und dem Kreisverkehr Robert-Blum-Straße gesperrt, teilt die Stadt mit. Ab 17.05 Uhr bis etwa 18.15 Uhr wird die Bismarckstraße zusätzlich zwischen dem Kreisverkehr Küppersteg und dem Kreisverkehr Robert-Blum-Straße in Fahrtrichtung Stadion gesperrt.

Die Stadt Leverkusen weist dringend darauf hin, dass der gebührenfreie Parkplatz unter der Stelzenautobahn / Marienburger Straße an Heimspieltagen von Bayer 04 Leverkusen für Bewohnerinnen und Bewohner im Nahbereich der BayArena, Pendler und Besucher der City Leverkusen den gesamten Tag nicht zur Verfügung steht.

Auf der städtischen Homepage https://www.leverkusen.de/heimspiel sind Informationen zur Verkehrsführung an Heimspieltagen sowie eine Anfahrtsskizze zu den Pendelbusparkplätzen zu finden.