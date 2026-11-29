Der Aufschrei vieler Schülerinnen, Schüler und Lehrer an der Berufsschule Bismarckstraße sowie einiger Anwohner war unvermeidlich, als bekannt wurde, dass für Neubauten 32 Bäume gefällt wurden. Jetzt gibt es den nächsten Schulbau, der laut Stadtverwaltung nicht ohne Fällungen von Bäumen auskommen soll. Für den Umbau der Waldschule in Schlebusch sollen 150 Bäume fallen. Teilweise kleine, aber auch große alte.

Für die Waldschule ist der Name auch ein Teil des Programms. Wald spielt eine Rolle, nicht nur, wenn Kiefernnadeln und Sand nach der Pause ins Gebäude getragen werden. Der Wald bietet den Schatten von Natur aus, den sich viele Grundschulen nicht erst seit dem vergangenen Sommer wünschen. Es gibt auch keinen asphaltierten Schulhof, der sich überhitzen kann, sondern einen von Millionen Kinderfüßen halbwegs verdichteten Waldboden. Die Offene Ganztagsschule arbeitet mit Bäumen: Kletterseile zum Spielen sind zwischen den großen Kiefern gespannt. Im Unterricht spielen Bäume und Wald laut Schulprogramm eine Rolle.

Waldschule Schlebusch: der Lehrerparkplatz Copyright: Ralf Krieger

Weshalb sollen so viele Bäume gefällt werden? Ein Großteil der 150 Bäume fällt für eine zweite Zufahrt zur Bensberger Straße, die die Feuerwehr fordert. Die soll etwa 120 Meter weiter in Richtung Schildgen zum Schulgebäude geführt werden. Über die Straße sollen künftig auch die Müllabfuhr und Anlieferungs-Lkw anfahren.

Bisher kam die Schule mit einer Zufahrt aus, die von der Bensberger Straße aus zum nicht asphaltierten, baumbestandenen und holperigen Lehrerparkplatz führte; dort gibt es auch einen Rundkurs für Eltern-Taxis.

Die Stadtverwaltung antwortet auf Nachfrage, dass ein vollständig neues Brandschutzkonzept entsprechend der rechtlichen Vorgaben erstellt worden sei. Außerdem diene die zweite Zufahrt zur Entflechtung der Verkehre auf dem Gelände der Sicherheit.

Die bisherige Zufahrt der Lehrer soll ebenfalls verlegt werden: etwa um 50 Meter. Die Planer wollen den Lehrerparkplatz ordnen – mit einer versiegelten Zufahrt und 26 teilversiegelten Parktaschen. Dafür müssen 25 kleinere, aber auch größere Bäume fallen. Für die neue Zufahrt fallen etwa 40 Bäume, auf dem Schulhof mehr als 20.

Vom Carl-Maria-von-Weber-Platz aus gibt es keine Zufahrt zur Schule. Aus der Waldsiedlung direkt, ohne Umweg über die Bensberger Straße, kommt man nur zu Fuß und mit dem Rad aufs Schulgelände.

Unverkennbar 50er-Jahre: Der Haupteingang zur Waldschule in Schlebusch. Copyright: Ralf Krieger

Über den Ersatzbau wird seit 2021 geredet, die vielen Baumverluste wurden aber nicht klar kommuniziert. Kurzfristig, während der Sitzungsturnus schon lief, hat die Bauverwaltung den Rodungsplan öffentlich freigegeben, obwohl das Dokument laut Metadaten im September vorlag. Im Umweltausschuss wurde der Bau nicht diskutiert. Dass Unterlagen zu spät veröffentlicht werden, kritisierten mehrere Politiker im Bauausschuss, unter anderem von der CDU.

Das OGS-Gebiet der Waldschule Schlebusch Copyright: Ralf Krieger

Nicht nur die Informationspolitik, auch die Investition von 6,2 Millionen, allein für die Neugestaltung des Außenbereichs der Schule und die Fällung, wurde im Bauausschuss kritisiert. Claudia Wiese von den Grünen sagte, Bäume seien die besten Klimaschützer. Martin Blank von Opladen Plus fragte, ob nicht ein paar der 150 Bäume zu retten seien.

Silke Thyssen, Leiterin im Grünflächenamt, sagte: „Das tut uns auch weh.“ Sie wies darauf hin, dass nicht alle Bäume groß seien, aber manche. Und dass für den Entfall und die Versiegelung vielfältige Ausgleichsmaßnahmen geschaffen würden. Der ökologische Ausgleich soll die entfallenen Ökopunkte überkompensieren.

Die zwei Kunststoff-Sportplätze werden teilweise entsiegelt Copyright: Ralf Krieger

Das neue Gebäude soll zwei- bis dreigeschossig werden, um, wie bisher, eine dreizügige Grundschule für 300 Kinder zu beherbergen. Dazu kommen eine Sporthalle, ein Speisesaal mit Küche, ein Verwaltungstrakt mit Lehrer-Terrasse und Nebenräume. Der Neubau liegt ähnlich wie das alte Gebäude von 1952 und hat einen etwas größeren Grundriss.

Laut Plan wird der gesamte Sportplatz, zwei Kunststofffelder, umgestaltet und teils entsiegelt. Dafür entsteht eine größere Turnhalle und ein Mini-Spielfeld mit Kunststoffbelag.

Wenig Bedenken im Bildungsausschuss

Im Bildungsausschuss drehte sich die Diskussion zunächst um die hohen Baukosten. Die eingeplanten 46,6 Millionen Euro (inklusive Risikozuschlag) entsprechen 155.000 Euro pro Schüler, rechnet Marcus von Laszewski (Opladen Plus) vor: „Das ist sehr hoch im Vergleich zu Schulen in anderen Kommunen.“ Das könne man so rechnen, entgegnete Andrea Pesch von der Gebäudewirtschaft: „Es gibt auch Grundstücke, die kompliziert sind.“ Die Waldschule soll wegen der besonderen Lage in Holzbauweise errichtet werden. „Wer billig baut, baut zweimal“, sagt Rüdiger Scholz – das sei bei vielen maroden Bauwerken leider so.

Als die Diskussion fast schon beendet ist, meldet sich Andreas Bokeloh: „Als Grüne müssen wir natürlich einmal sagen, dass uns das Herz blutet, wenn 150 Bäume gefällt werden.“ Aber Ausgleich dafür sei geplant. „Außerdem bleibt es weiter eine Waldschule und für Barrierefreiheit und grüne Bauweise muss man auch Opfer bringen.“

Dann meldet sich auch noch Luer Ebermann zu Wort. Der Leiter des Berufskollegs für Wirtschaft an der Bismarckstraße sitzt als Vertreter der weiterführenden Schulen in dem Gremium: „Uns hat es auch wehgetan, als die Bäume gefällt wurden. Aber jetzt sehe ich, dass für jeden gefällten Baum 1,5 neue auf dem Schulgelände gesetzt werden.“