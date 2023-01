Leverkusen – Ein klein wenig sollte es sich anfühlen wie eine der legendären Aktionen von Greenpeace. Unklar ist, ob die Grünen das Banner mit Duldung des Sicherheitsdienstes der Rathaus-Galerie am Geländer der Hoch-Garage befestigten, Tatsache war: Es zog am Samstagmorgen die Blicke der Menschen in der City auf sich.

Die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Nyke Slawik schaffte es so, ihr stärkstes Argument unter die Leute zu bringen, weshalb Leverkusener nach deren Meinung bei der Bundestagswahl die Grünen wählen sollten. Die Partei stellt nämlich im ganz frisch beschlossenen Wahlprogramm den großen Bundesverkehrswegeplan in Frage.

Über alles neu nachdenken

Der Plan hat Leverkusen nicht nur die in der Stadt als maßlos empfundene Verdoppelung der Breite der Autobahn 1 beschert. An der lange genehmigten A1-Verbreiterung noch einmal zu rütteln, wird allerdings ungleich schwerer sein, als den Ausbau der Autobahn 3 oder den Bau von zwei Lkw-Parkanlagen zu stoppen. Aber: Im Fall eines Wahlsiegs wollen die Grünen über das alles noch einmal neu nachdenken und die bisher quasi als unumstößlich geltenden Bedarfsermittlungen für weitere Autobahnspuren und Rastplätze unter Klima- Umwelt- und Gesundheitsaspekten neu berechnen und prüfen.

Das soll laut Wahlprogramm für alle nicht im Bau befindlichen Straßenbauprojekte gelten, versprechen die Grünen. Im Falle der ernst genommenen Verkehrswende und bei Einlösung dieses Wahlversprechens gäbe es viel zu überprüfen, Planungsprozesse müssten eingefroren werden. Endgültig genehmigt und im Bau sind bisher nurdie Autobahn 1 von Merkenich bis zur Brücke Europaring in Wiesdorf mit der verdoppelten Rheinbrücke und dem Spaghettiknoten (Autobahnkreuz Leverkusen West). Alle anderen Planungen sind noch offen und weit von rechtskräftigen Genehmigungen entfernt: die fürs Autobahnkreuz, die Autobahn 3, die Stelze und die Rastplätze. (rar)