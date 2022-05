Aktion für den Frieden in Gummersbach: „Faschismus kann man nur gemeinsam besiegen“

Gummersbach -

Kann man das Ende des Zweiten Weltkriegs feiern, wenn heute wieder ein Krieg in Europa wütet? Diese Frage hat Gerhard Jenders, Vorsitzender der Initiative „Oberberg ist bunt, nicht braun“ , in seiner Rede auf dem Steinmüllergelände am Sonntag emphatisch bejaht. Am 8. Mai, dem Jahrestag der Befreiung, müsse man daran erinnern, dass Russen und Ukrainer einst zusammen gegen die Nazi-Barbarei kämpften und „dass es möglich ist, die Bestie des Faschismus zu besiegen, wenn sich die Menschen einig sind und gemeinsam handeln“.