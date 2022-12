Am Wochenende 22./23. August finden in der Aggertalsperre in Lantenbach die Internationalen Mittelrheinmeisterschaften im Freiwasserschwimmen statt.

ASC Gummersbach und TuS Derschlag richten die Meisterschaft in ihrer Heimat aus.

Eine willkommene Gelegenheit für die lokalen Schwimmer die eigene Form auch in Corona-Zeiten zu zeigen.

Gummersbach – „Ich bin sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, den Wettkampf nach Gummersbach zu holen“, freut sich Ruth Uessem, Sportliche Leiterin im ASC Gummersbach. Am Wochenende 22./23. August richtet ihr Verein in der Aggertalsperre in Lantenbach die Internationalen Mittelrheinmeisterschaften im Freiwasserschwimmen aus , den wohl einzigen Wettkampf dieser Art in Zeiten von Corona.

Unterstützt wird der ASC dabei von den Schwimmern des TuS Derschlag, dem Aggerverband, dem Jugendzeltplatz, wo gestartet wird, und der DLRG Oberberg. Schon jetzt gibt es rund 200 Meldungen für den Wettkampf, dabei ist der Meldeschluss erst am Montag, 10. August. Auch für die oberbergischen Schwimmer und Triathleten ist der Wettkampf in Zeiten von Corona, in denen selbst die Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt sind, eine willkommene Gelegenheit die eigene Form zu zeigen.

Über 200 Teilnehmer wollen in diesem Jahr mitschwimmen. Im Vergleich zu unserem Foto aus dem Jahr 2019 wird es am Ufer dann aber vermutlich deutlich größere Abstände geben. Copyright: Matthias Heinekamp

Traditionell am Fühlinger See

Traditionell richtet der Schwimmverband Mittelrhein seine Bezirksmeisterschaften auf der Regattastrecke im Fühlinger See aus. Das war diesmal nicht möglich und so betreten die oberbergischen Schwimmer Neuland. „Ohne den Aggerverband wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Ruth Uessen. Der gab die Wasserfläche frei, sperrt sie für andere Zuschauer während der Meisterschaften und vermisst die beiden Rundkurse über 500 und 1250 Meter.

Der Start ist am Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre. Bisher haben sich schon 200 Schwimmer angemeldet. Copyright: Dierke

Neben den Wettkämpfen für Vereinsschwimmer werden im Rahmen eines Volksschwimmens auch Strecken über 500 Meter (Samstag), eine 3x1250 Meter-Mixed-Staffel (Samstag), 1250 Meter und 2500 Meter (beide Sonntag) angeboten. Der Start findet am Jugendzeltplatz statt, Zuschauer sind dort nicht zugelassen. Für die beiden ausrichtenden Vereine, die bisher nur Wettbewerbe im Schwimmbad organisiert haben, war die Vorbereitung unter Beachtung aller Hygieneregeln eine echte Herausforderung. Das Konzept wurde genehmigt und das Freiwasserschwimmen genehmigt. Meldungen sind bis zum 10. August möglich. (ank)

www.schwimm-mit.de