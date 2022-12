Gummersbach – Für die jungen Fußballer sei es ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen, sagt Aubrey Rogers, Trainer der U9 des FC Liverpool. Sehr überlegen gestalteten die jungen Engländer ihre Spiele und gewannen das Auftaktturnier der U9 deutlich. Vor allem habe die Jungen aber beeindruckt für wen sie an diesem Tag auf dem Platz der SpVg. Dümmlinghausen-Bernberg ihre Tore geschossen hatten, betont Rogers. Das galt auch für seinen Trainerkollegen und den Physiotherapeuten, die die sieben jungen Fußballer aus dem Norden Englands begleiteten. Im nächsten Jahr, sagt Rogers, würde er gerne wieder dabei sein, bei diesem so speziellen Turnier.

Zum 7. Mal war der Nick & Co. Cup an diesem Wochenende auf dem Bernberger Sportplatz ausgetragen worden. Zur Siegerehrung begleiteten Bettina Hühn, Geschäftsführerin von Nick & Co Helfende Hände Oberberg, einige der Kinder, denen der Turniererlös zu Gute kommt. Darunter auch Nick, mit dessen Schicksal vor zehn Jahren alles begann und der nun neben Bettina Hühn stand, um die Medaillen an die jungen Fußballer zu verteilen.

Keine Berührungsängste hatten die jungen Liverpooler Kicker. Copyright: ds_Siegbert Dierke Fotografie

Auch mit Rollstuhl im Tor

Dass man auch im Rollstuhl Fußball spielen kann, hatte zuvor Nico Maur (22) gezeigt. Im Tor wehrte er die Bälle von Matteo Fröse ab. Der hatte mit dem Team der SpVg. Dümmlinghausen-Bernberg am Turnier teilgenommen. 25 Kinder hat Trainer Firaz Ato im Training, ihre Gruppe haben sie im Ligabetrieb gewonnen. Bei den Spielen gegen die Nachwuchsteams der Bundesligisten sowie Liverpool hätten seine Spieler gesehen, dass noch viel Luft nach oben ist, sagt Ato. Erkenntnisse, die nun ins Training einfließen.

Währenddessen feierten die Liverpooler ihren Sieg mit Wasserfontänen und „Champione“-Rufen. Zweiter wurde Borussia Mönchengladbach vor dem FC St. Pauli. Bei der U10 sicherte sich am Sonntag Juventus Turin den Siegerpokal vor dem 1. FC Köln und Bayern München. Den Turnierreigen runden am Samstag, 11. Juni, die U8-Teams ab.

Zur Siegerehrung begleiteten Bettina Hühn, Geschäftsführerin von Nick & Co Helfende Hände Oberberg, einige der Kinder, denen der Turniererlös zu Gute kommt. Copyright: ds_Siegbert Dierke Fotografie

16 Teams in jeder Altersklasse

„Mit der Altersklasse U8 hat einst alles begonnen, deshalb wollten wir auf sie nicht verzichten“, sagt Heinrich Peters, Initiator des Turniers. Das hatte einst mit Mannschaften aus dem Rheinland begonnen, darunter vier Bundesligisten. Heute sind es in jeder Altersklasse 16 Teams und die Beteiligung ist international. Mit Jugendleiter Daniel Weiß hat Peters die Turnierleitung. „Welcome home“ stand auf den T-Shirts der vielen Helfer und genauso mochte Heinrichs das Turnier nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie auch verstanden wissen. „Wir möchten das Gefühl geben, dass wir wieder zurück sind und die Welt auf dem Bernberg zu Gast ist.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Liverpool, Juventus Turin, 1. FC Köln Anzeige Große Namen beim Nick & Co. Cup in Gummersbach

Erst der Sieg, dann die Feier Anzeige Aufsteiger VfL Gummersbach will mit Fans anstoßen von Andrea Knitter

Vier neue Räume für Grundschule Körnerstraße Anzeige Gummersbach investiert in die Zukunft von Andreas Arnold

Dafür hatten bereits am Freitagabend rund 50 Männer die Zelte aufgebaut und die Spielfelder präpariert. Sogar eine kleine Tribüne wurde erstmals aufgebaut. An den Turniertagen sorgten rund 100 Frauen und Männer für einen reibungslosen Ablauf sowie die Stärkung für die Teams und die Zuschauer, die sich an dem hohem Niveau der Nachwuchskicker erfreuten.