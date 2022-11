Oberberg – Das Sportjahr 2021 war in weiten Teilen noch geprägt von der Corona-Pandemie. Doch es wurden im vergangenen Jahr Erfolge gefeiert und der Grundstein für Meisterschaften jetzt zum Ende der Saison gelegt: Der VfL Gummersbach ist nach drei Jahren Zweite Liga wieder in die Bundesliga aufgestiegen und der 1. BC Wipperfeld gewinnt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft.



Jury-Ehrenpreis

Walter Leder (93) erhält den Ehrenpreis der Jury der Sportlerwahl für sein Lebenswerk beim TV Kotthausen, bei dem er noch für die Mitgliederverwaltung zuständig ist. (ank)

Das scheinen die Leser und Leserinnen gewusst zu haben, denn sie wählten den VfL, den Abonnementsmeister früherer Jahre, nach vier Jahren wieder an die Spitze. Gefolgt vom TTC Schwalbe Bergneustadt, dem Sieger der vergangenen Jahre, und dem 1. BC Wipperfeld.

Der Sportler des Jahres 2021, Julian Köster, ist nicht nur das neue Aushängeschild des VfL, sondern auch des deutschen Handballs. Copyright: picture alliance/dpa

VfL-Handballer Julian Köster ist der Shooting-Star des vergangenen Jahres. Er kam verletzt nach Gummersbach, zeigte einen starken Einstand in der Zweiten Liga und gehört seit dem Herbst zum Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Im Januar 2022 kommt der Zweitligaspieler bei der Handball-Europameisterschaft ganz groß raus und wird zum Gesicht des Neuaufbaus unter Bundestrainer Alfred Gislason.

Mannschaft des Jahres 2021

1. VfL Gummersbach (Handball): 956



2. TTC Schwalbe Bergneustadt (Tischtennis): 874



3. 1. BC Wipperfeld (Badminton): 831



4. FV Wiehl (Fußball): 750



5. Wiehl Penguins U15 (Eishockey): 721



6. TuS Homburg-Bröltal, Frauen (Fußball): 693



7. SSV Nümbrecht, Frauen (Handball): 644

8. TuS Homburg-Bröltal, Männer (Fußball): 559



9. Schützenverein Lindlar (Sommerbiathlon): 498



10. FV Wiehl C-Junioren (Jugendfußball): 456



11. Wiehl Penguins (Eishockey): 428



12. SG Rodt-Müllenbach (Volleyball): 389



13. HC Gelpe/Strombach, Frauen (Handball): 352



14. HC Gelpe/Strombach, Männer (Handball): 295



15. SSV Süng (Walking Football): 266



16. Eintracht Hohkeppel, Frauen (Fußball): 228



17. VfL Gummersbach, A-Jugend (Handball): 198



18. Golfclub Oberberg, Herren AK 30: 165



19. SSV Nümbrecht, Herren (Fußball): 133



20. Eintracht Hohkeppel, Männer (Fußball): 58

All das spiegelt sich in der Sportlerwahl wider. Köster verweist den Bergneustädter Tischtennisprofi und Titelverteidiger Benedikt Duda auf Platz zwei. Dabei blickt Duda auf ein sehr erfolgreiches Jahr mit Olympia, der WM in Houston und den deutschen Meistertiteln im Einzel und im Doppel zurück.

Platz drei belegt Motocrosser Lukas Platt, der 2021 so viele Erfolge einfuhr, dass er zu Beginn des Jahres 2022 zum Profisportler wurde.

Bei den Frauen verteidigte Beachvolleyballerin Jule Mantsch ihren Titel. Die Marienheiderin gewann mit ihrer Mannschaftskollegin Annika Berndt (Heidelberg) die deutschen Meistertitel der U18, U19 und U 20. Bei der U18-EM sicherten sich beide die Bronzemedaille. Auf Platz zwei wählten die Leser und die Jury die Nümbrechter Fußballerin Merle Barth, die mit Turbine Potsdam in der Bundesliga noch um den Einzug in die Champions League kämpft.



Sportler des Jahres 2021

1. Julian Köster (VfL Gummersbach, Handball): 1066

2.Benedikt Duda (TTC Bergneustadt, Tischtennis): 875

3. Lukas Platt (MSC Drabenderhöhe-Bielstein, Motocross): 814

4. Felix Günther(1. FC Köln, E-Sports): 748

5. Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld, Badminton): 718

6. Jaden Wendeler (MSC Bielstein, Motocross): 677

7. Florian Alt (Motorradrennsport): 617

8. Julian Borresch (TSV Dieringhausen, Radrennsport): 589

9. Jonas Stüber (VfL Gummersbach, Handball): 550

10. Laurenz Braun (TKD Center Iserlohn, Taekwondo): 467

11. Moritz Flader (TV Hülsenbusch, Triathlon): 466

12. Tibor Ivanisevic (VfL Gummersbach, Handball): 459

13. Paul Drux (Füchse Berlin, Handball): 408

14. Danyo Ilunga (Kickboxen): 364

15. Fredrik Genz (Füchse Berlin, Handball): 316

16. Donovan Klaas (Wiehltaler LC, Leichtathletik): 254

17. Felix Hoberg (TuS Köln rrh., Leichtathletik): 174

18. Björn Fischer (Radsport): 146

19. Ruben Köllner (Schach): 119

20. Jones Ralfy Jansen (1. BC Wipperfeld, Badminton): 75

Zudem stehen die Potsdamerinnen im Finale um den DFB-Pokal. In Köln treffen sie am Samstag, 28. Mai, auf den frisch gebackenen Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Auf Platz drei landete die Engelskirchener Leichathletin Anna Lena Schüller, die für den TSV Bayer Leverkusen startet, und mit jedem Jahr ein Stückchen weiter nach oben klettert.

Die Handballer des VfL Gummersbach sind in dieser Saison mit Abstand das beste Team der Zweiten Bundesliga. Copyright: IMAGO/Kruczynski

Der VfL Gummersbach ist zurück in der Ersten Bundesliga. Fünf Spieltage vor Saisonschluss machte die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson alles klar. Wie sich die Handballer, seit Jahrzehnten das Aushängeschild der Stadt Gummersbach, auch zurück in die Herzen spielten, zeigt die Sportlerwahl. Die Blau-Weißen verwiesen den Tischtennis-Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt, der den Titel der Mannschaft des Jahres zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte, auf Platz zwei vor dem frisch gekürten Deutschen Badminton-Meister 1. BC Wipperfeld.

Sportlerin des Jahres 2021

1. Jule Mantsch (Beachvolleyball): 837



2. Merle Barth (Turbine Potsdam, Fußball): 781



3. Anna Lena Schüller (Bayer Leverkusen, Leichtathletik) 760



4. Leonie Hannes (Westernreiten): 709

5. Anais Neumann (Vielseitigkeitsreiten): 664

6. Celine Blumberg (HC Gelpe/Strombach, Handball): 643

7. Jonna Esser (RTG Silberberghof, Ponyreiten): 631

8. Larissa Krohm (TTC Bergneustadt, Tischtennis): 590

9. Thuc Phuong Nguyen (1. BC Wipperfeld, Badminton): 568

10. Antonia Jakobs (Wiehltaler LC, Leichtathletik): 556

11. Sanaa Schretzmair (Hindernislaufen): 528

12. Lara Wiesner (TC Grün-Gold Bensberg, Tennis): 445

13. Desiree Horn (HC Gelpe/Strombach, Handball): 399

14. Betina Brückmann (Schützen Lindlar, Sommerbiathlon): 371

15. Christl Dörschel (SG Wenden, Laufen): 326

16. Carmen Stemmler (LG Wipperfürth, Stabhochsprung): 272

17. Linda Leckebusch-Stark (Westernreiten): 240

18. Elisabeth Jülich (TC Grün-Gold Bensberg, Tennis): 163

19. Edita Galatiltis (TTC Bergneustadt, Tischtennis): 101

20. Katja Hinze-Thüs (SG Wenden, Ultra-Lauf): 55

Dass die Sportlerwahl den Leserinnen und Lesern auch bei der 43. Auflage noch viel Spaß macht, zeigen die 4450 abgegebenen Stimmen für die jeweils 20 nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften. Dafür wird es in diesem Jahr auch endlich wieder eine Live-Ehrung geben für die zehn Besten in jeder der drei Kategorien, sowie dann auch für Walter Leder, der den Jury-Ehrenpreis bekommt.



Zudem werden 50 Leser ausgelost, die mit Begleitung am Donnerstag, 9. Juni, ab 17.30 Uhr im Sportpark Leppe in Engelskirchen bei dem bunten Sportabend dabei sein können. Um nicht alle noch länger auf die Folter zu spannen, haben sich die Redaktionen gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse Gummersbach aber dazu entschieden, die Platzierungen ausnahmsweise schon vor der offiziellen Ehrung bekanntzugeben.