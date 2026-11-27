Es geht wieder abwärts. Nach zwei Jahren der leichten Erholung befinden sich die nordrhein-westfälischen Wälder Ende 2026 in einer äußerst besorgniserregenden Verfassung – so steht es im neuen Waldzustandsbericht, den NRW Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen in dieser Woche vorgestellt hat. Tenor: Der infolge des Klimawandels inzwischen deutliche Temperaturanstieg und die weitere Versauerung der Waldböden machen den Bäumen arg zu schaffen – eine Einschätzung, die auch das Regionalforstamt Bergisches Land mit Sitz in Gummersbach teilt. Auch in Oberberg wird es für den Wald zunehmend ungemütlich.

Nur 13 Prozent der Buchen sind gesund

Laut dem Bericht war 2026 vor allem für die Buche ein ganz schlechtes Jahr. Der Anteil der komplett intakten Exemplare lag landesweit nur noch bei 13 Prozent, im letzten Spätherbst waren es noch 24 Prozent. Das Hauptproblem der Buchen liegt ganz oben: Gerade in der zweiten Junihälfte mit neuen Rekordtemperaturen hat die Sonne die feinen Buchenblätter regelrecht verbrannt. Und wo die Strahlen den Kronen schon in vergangenen Sommern zugesetzt hatten, lichtete der Sommer 2026 die Bäume noch zusätzlich aus. „In manchen Kronen haben wir in jenen Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad gemessen“, berichtet Jörn Hevendehl, Leiter des Regionalforstamtes in Gummersbach. Und: „Die Buchen haben eine dünne Rinde, die eher schlecht vor solch intensiver Sonneneinstrahlung schützt. Die Buche bräuchte Sonnencreme.“

Stärkste Kronenverlichtung aller Baumarten

Inzwischen sei bei 61 Prozent der NRW-Buchen eine deutliche Kronenverlichtung festzustellen, schreiben die Forstexperten in ihrem Bericht – gegenüber 2025 ist das ein Anstieg um satte 25 Prozent. Fazit der Bilanz für 2026: „Damit weist die Buche die stärkste Verlichtung aller Baumarten auf.“ Die Schädigung hatte indes noch mehr Folgen: Flächendeckend warfen die Buchen bereits ab August Laub ab, viel zu früh. „Das ist auch der Bevölkerung aufgefallen, dafür musste man kein Experte sein“, so Hevendehl, der damit rechnet, dass man das ganze Ausmaß der Folgen dieses Sommers für die Buche erst in drei bis fünf Jahren wird erkennen können.

Zwei von drei Eichen leiden

Jörn Hevendehl Copyright: Höhner

Einen neuen Höchststand beim Schadniveau meldet der Jahresbericht aber auch für die Eichen im Land. Mittlerweile zeigen nur noch 6 Prozent der Bäume keine Kronenverlichtung – bei 29 Prozent sind geringe, bei 65 Prozent mittlere Schädigungen festgestellt worden. Weniger Sorgen machte den Förstern und Waldbesitzern dagegen die Wasserversorgung der Bäume. Zwar herrschte ab Mitte Juni mehr oder weniger Dürre, die Vegetationsperiode startete im Frühjahr 2026 aber mit vollen Speichern, erst im August spielte laut dem Bericht langsam knapper werdendes Wasser eine Rolle.

Die Fichte bleibt ein Thema

Den Laubwaldanteil an der gesamten Waldfläche im Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen beziffert Jörn Hevendehl auf mittlerweile 72 Prozent. Trotzdem bleibt die Fichte ein Thema, das auch der Bericht untersucht hat. Fazit: Die meisten dieser Bäume in NRW sind gesund. Zugleich betonen die Verfasser allerdings, dass es sich bei den aktuell in NRW wachsenden Fichten nach der Borkenkäfer-Plage regelmäßig um junge Bäume handelt, die extremes Wetter zunächst einmal gut wegstecken, sobald sie angewachsen sind.

Waldbrände: Das Bergische Land hatte Glück

Zu guter Letzt widmet der Landesbericht den Waldbränden im ablaufenden Jahr viel Raum und erinnert an die verheerenden Feuer im Hürtgenwald und im Sauerland, bei denen insgesamt 480 Hektar Busch brannten. „Was das Bergische Land angeht, haben wir da wirklich Glück gehabt“, erinnert sich Hevendehl. Rund zwei Hektar standen Mitte August in Lindlar in Flammen, ansonsten blieb es bei relativ kleinen Feuern. Was den Forstamtsleiter ziemlich freut: „Die Bevölkerung ist inzwischen für die Waldbrandgefahr sensibel. Da wird auch mal jemand ermahnt, der bei 35 Grad mit brennender Zigarette im Wald unterwegs ist.“