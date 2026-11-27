Orange Bank auf dem Zandersgelände eingeweiht

Um Gewalt gegen Frauen sichtbar zu machen, wurde auf dem Zandersgelände in Bergisch Gladbach eine orange Bank aufgestellt. Ein Mahnmal. Landrat Arne von Boetticher und die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitta Opiela nahmen gemeinsam mit Vertreterinnen von Beratungsstelle, Polizei und Kreis an der Einweihung teil.

Anstieg bei Fällen häuslicher Gewalt im Kreis

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde wurden im Jahr 2025 im Rheinisch-Bergischen Kreis 585 Fälle häuslicher Gewalt polizeilich aufgenommen, ein Anstieg um rund 3,5 Prozent zum Vorjahr. „Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist niemals Privatsache. Sie geht uns alle an“, sagte der Landrat. Respekt, Sicherheit und Selbstbestimmung müssten für alle Frauen selbstverständlich sein.

Jede dritte Frau betroffen – quer durch alle Schichten

Jede dritte Frau erlebt statistisch gesehen in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Betroffen sind Frauen aus allen Bildungs- und Einkommensschichten.

Orange Schuhe in Geschäften regen zum Hinschauen an

Um darauf aufmerksam zu machen sind orange Schuhe im November und Dezember in Geschäften in Bergisch Gladbach, Rösrath und Wermelskirchen zu sehen. Sie sollen zum Hinschauen und Handeln anregen. Für die Aktion stellte eine 83-Jährige mehr als 100 Paar Schuhe zur Verfügung. Sie selbst war von häuslicher Gewalt betroffen.

Botschaft auf der Brötchentüte

Eine weitere Aktion, um auf dieses gesellschaftliche Problem aufmerksam zu machen, findet sich in Bäckereien in Overath, Rösrath und Bergisch Gladbach.

Wer hier seine Brötchen kauft, bekommt diese ausgehändigt in einer Tüte mit dem Aufdruck „Häusliche Gewalt gegen Frauen kommt mir nicht in die Tüte“.

Hilfsangebote für Betroffene

Außerdem werden weitere Hilfsangebote aufgezählt.

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist unter 116 016 rund um die Uhr erreichbar. Informationen zu regionalen Angeboten gibt es auf www.rbk-direkt.de unter „Gleichstellung“.