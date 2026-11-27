Weihnachtssingen im Kreishaus

Alle Jahre wieder besuchen die Kinder der Helen-Keller-Förderschule in Wiehl-Oberbantenberg das Gummersbacher Kreishaus für ihr traditionelles Weihnachtssingen. Am Mittwoch, 2. Dezember, ist es wieder so weit. Um 10.30 Uhr zieht im Foyer des Kreishauses, Moltkestraße 42, eine ungewohnt festliche Stimmung ein. Zwei Schulchöre und die Schulband präsentieren traditionelle und moderne Weihnachtslieder und animieren zum Mitsingen.

Vortrag über Demenz in Engelskirchen

In Deutschland sind rund 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt, 95 Prozent der Betroffenen sind älter als 65 Jahre. „Diagnose Demenz“ ist Thema eines Vortrags am Mittwoch, 2. Dezember, in der GFO Klinik Engelskirchen. Ismail Friedrich Khan, Chefarzt der Fachabteilung für Geriatrie, spricht über den Umgang mit der krankhaften Altersvergesslichkeit. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr im Erdgeschoss des Krankenhauses im Raum EG01, der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.

Selbsthilfegruppe für Lungenkranke in Bielstein

Die noch kleine Selbsthilfegruppe für chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) in Bielstein trifft sich am 2. Dezember bereits zum dritten Mal. Sie bietet Raum, Erfahrungen und Informationen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und Mut zu machen. Alle Interessierten sind willkommen. Die Treffen finden an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18.45 Uhr in Wiehl-Bielstein, Bechstraße 7, statt. Eine Anmeldung ist erwünscht über die Selbsthilfe-Kontaktstelle Oberbergischer Kreis, La Roche-sur-Yon-Straße 5, 51643 Gummersbach, Telefon (02261) 816807, E-Mail: selbsthilfe-obk@paritaet-nrw.org.

Vorlesestunde in der Waldbröler Bücherei

Alle Kinder von 5 bis 8 Jahren sind mit ihren Eltern zu einer vorweihnachtlichen Vorlesestunde in die Waldbröler Stadtbücherei, Kaiserstraße 82 eingeladen. Am Donnerstag, 3. Dezember, 15.30 bis 17 Uhr stimmen Theo Schüller und Gabriele Reitinger mit den Büchern „Wichtelzauber im Flaschengarten", „Paul wartet auf Weihnachten" und „Die kleine Weihnachtseule" auf das Fest ein. Nach dem Lesen wird gebastelt.

Schmückefest im Bickenbacher Dorfhaus

Wie eine Dorfgemeinschaft gemeinsam etwas bewegen kann, zeigen die Bickenbacher. Am Samstag, 5. Dezember, um 15 Uhr lädt der Gemeinnützige Verein Bickenbach (GVB) alle Bewohnerinnen und Bewohner und alle, die dem Dorf sonst verbunden sind, zum Schmückefest im Dorfhaus an der Gelpestraße ein. Gemeinsam mit seinen Gästen bringt der GVB wieder einen Weihnachtsbaum zum Strahlen: Jung und Alt können Weihnachtskugeln oder selbst gebastelten Baumschmuck mitbringen. Es gibt Glühwein und andere Stärkungen und Gelegenheit zum Singen.

Kasperletheater im Eckenhääner Huus

Demenz ist Thema eines Vortrags. Copyright: dpa

„Kasperle und die verschwundene Nikolaus-Socke" heißt das vorweihnachtliche Puppentheaterstück, das am Samstag, 5. Dezember, 15 Uhr, in Reichshof-Eckenhagen zu erleben ist. Im Eckenhääner Huus, Reichshofstraße 30, ist das Ensemble „PuppenSpielZauber“ zu Gast und erzählt von Kasperle, dessen Socke der Nikolaus mit leckeren Überraschungen gefüllt hat. Doch Räuber Hotzenplotz ist neidisch. Karten für das Puppentheaterstück für Zuschauer ab drei Jahren gibt es unter (02265) 470 oder per E-Mail an kurverwaltung@reichshof.de.

Tag des Ehrenamts im Waldbröler „Montagstreff“

Anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts am Samstag, 5.Dezember, lädt der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) zum „Montagstreff“ nach Waldbröl ein. Im Mittelpunkt steht ab 15 Uhr das Ehrenamt und der Dank für das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der „Montagtreff“ sorgt seit mehreren Jahrzehnten dafür, dass Senioren aus Waldbröl einmal im Monat Gemeinschaft erleben. Als Gast wird Bürgermeisterin Larissa Weber erwartet.

Trauercafé des Hospizdienstes in Wipperfürth

Der Ökumenische Hospizdienst Wipperfürth/Kürten lädt regelmäßig zu einem offenen Treff ein, bei dem sich Trauernde austauschen können. Am Sonntag, 6. Dezember, ist wieder zwischen 14 bis 16 Uhr im Trauercafé in der Kapelle auf dem Westfriedhof in Wipperfürth jeder willkommen, der einen Menschen verloren hat. Das Kapellen-Café gibt die Möglichkeit, mit anderen Trauernden und den ehrenamtlichen Trauerbegleitern im geschützten Rahmen zu sprechen.

Adventliches Kaffeetrinken für Senioren in Morsbach

Bürgermeister Jan Schumacher lädt gemeinsam mit dem Morsbacher Weitblick-Team alle alleinstehenden Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen adventlichen Nachmittag ein. Das vorweihnachtliche Beisammensein findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, von 15 bis 17 Uhr in der Kulturstätte am Schulzentrum (Hahner Straße) statt. Es gibt ein kleines Überraschungsprogramm. Anmeldungen bis spätestens 4. Dezember im Rathaus. Ansprechpartnerinnen sind: Tina Sohn, Tel. 02294/699354 und Sabine Uebach, Tel. 02294/699361, E-Mail: senioren@gemeinde-morsbach.de. Wer einen Fahrdienst benötigt, soll dies bereits bei der Anmeldung mitteilen.

Geistliche Abendmusik in Bielstein

Zu einer musikalischen Begegnung lädt die Camerata Vocale St. Martinus Olpe ein. In einer geistlichen Abendmusik präsentiert das siebenköpfige Ensemble am Freitag, 11. Dezember, 19 Uhr, in der katholischen Kirche St. Bonifatius in Wiehl-Bielstein, Florastraße, unter der Leitung von Jürgen Seufert ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger und Heinrich von Herzogenberg. Am Ausgang wird um eine Konzertkollekte gebeten.

Mitsingkonzert mit Friedenslicht in Morsbach

Das Motto lautet: „Wir singen gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder“. Der Frauenchor „Morsbacher Singkreis“ lädt die ganze Familie am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, ab 16 Uhr, ins Gertrudisheim ein. Es soll ein Nachmittag voller Musik, Gemeinschaft und weihnachtlicher Vorfreude werden. Für eine besonders festliche Stimmung sorgt zudem die Überbringung des Friedenslichts aus Bethlehem. Die Pfadfinder „Nebelkrähen" aus Lichtenberg bringen es wieder in die Gemeinde.