Vinzenz-Pallotti-Hospital Bensberg Weihnachtsbaby Theo verzaubert alle

Bensberg – „Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!“ schreibt am Heiligabend die Autorin an ihre Freunde. „Es kam nicht aus dem Walde, sondern wurde frühmorgens im Vinzenz-Pallotti-Hospital (VPH) geboren.“ Pünktlich um 12 Uhr am Mittag hat das Christkind seinen ersten Auftritt für die Lokalzeitung. Ganz ruhig und munter schaut es in die Runde. Ein rosiges Wunder! Theo Heinzelmann heißt das Christkind im wahren Leben, das für Theo gerade erst fünf Stunden zählt.

Um 7.19 Uhr hat ihn seine Mama Yvette Heinzelmann zur Welt gebracht in einem der Kreißsäle der Geburtsstation im VPH: „Marvin, der Papa, war eine Superunterstützung.“ Der Ehemann darf bei der Geburt, die sich kurz vor Mitternacht mit den ersten Wehen daheim in Wiehl-Drabenderhöhe ankündigte, dabeisein – mit Maske. „Von dort sind es bis Bensberg nur 20 Minuten Fahrzeit.“

Bensberg: Weihnachtsbaby Theo ist gesund und munter

Nach neuneinhalb Stunden erblickt der kleine Junge das sanfte Licht der Welt im Kreißsaal – das Wunschkind wiegt 3525 Gramm, ist 53 Zentimeter groß. Ein rosiger Säugling, der beim Fotografieren kraftvoll seine Stimme ertönen lässt. Auch Dr. Simeon Korth, Chefarzt der Frauenklinik, ist hochzufrieden mit dem Kleinen: „Theo ist ein fittes Kind, früher hätte man es als »lebensfrisch« bezeichnet.“ Gleich nach der Geburt wird ein Neugeborenes beim Apgar-Test gemessen, bewertet und die Werte verglichen.

„Für mich ist der kleine Theo meine erste Weihnachtsgeburt“, freut sich Rebekka Huber, Studentin für angewandte Hebammenwissenschaften im ersten Semester. So eine Geburt an Heiligabend ist immer wieder etwas Besonderes. Auch für die Hebamme Anja Speer, die mit Rebekka Huber die Geburt begleitete.

Theo ist 2125. Kind im Bensberger Hospital

Papa Marvin und Mama Yvette Heinzelmann sind voll des Lobes: „Ein sehr gutes Team, sie waren immer für uns da, die ganze Zeit waren wir nie allein.“ Zuhause wartet auf die drei schon die weitere Familie, „um das Baby zu begrüßen“, sagt Yvette Heinzelmann. Sie will die zwei Jahre Elternzeit voll auskosten, um sich ganz dem kleinen Theo zu widmen: „Ich bekomme doch kein Kind, um es sofort in die Kinderkrippe zu geben – ich möchte jeden Schritt in seiner Entwicklung miterleben.“

Wie Klein-Theo in Zukunft seinen Geburtstag feiern wird? Auf jeden Fall immer mit dem echten Christkind, an Heiligabend, dem 24. Dezember.

Mit Theo sei das 2125. Baby in diesem Jahr geboren worden, informiert der Chefarzt. An Heiligabend erblicken bis Mitternacht insgesamt drei Christkind-Babys das Licht der Welt.