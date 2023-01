Frechen – Die Pfarreiengemeinschaft Frechen trauert um den Pfarrvikar und Krankenhauspfarrer Michael Nolten. Er starb am Dienstag im Alter von 62 Jahren.

„Seine schwere Krankheit hat ihm nach nur wenigen Tagen keine Chance mehr auf Heilung gelassen“, berichtet Pfarrer Christoph Dürig. Michael Nolten war erst seit September 2020 in Frechen als Priester tätig. „Er hat sich sehr schnell eingelebt und durch seine feinfühlige Art Sympathien gewonnen“, sagt Dürig.

Beerdigung von Michael Nolten im Friedwald Lohmar

1991 wurde Nolten zum Priester geweiht. Er war zunächst als Kaplan in Grevenbroich und Mettmann tätig, anschließend als Pfarrer in Köln-Meschenich und dann in Köln rund um Immendorf. Von 2008 bis 2020 war er Krankenhauspfarrer in Euskirchen.

Seine seelsorglichen Schwerpunkte seien die geistliche Begleitung und die Leitung von Exerzitien gewesen, berichtet Pfarrer Dürig: „Wir konnten von diesen ausgeprägten Fähigkeiten in der Woche des Gebetes und in der Predigtreihe in St. Audomar in der Fastenzeit leider nur eine kleine Kostprobe nehmen.“

Die Auferstehungsmesse wird am Dienstag, 15. Juni, 11 Uhr, in der Pfarrkirche St. Audomar gefeiert. Dazu ist eine Anmeldung unter 02234/9910180 oder im Internet notwendig. Die Beerdigung soll später im Friedwald Lohmar stattfinden. (rtz)