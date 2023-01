Hürth – In den Corona-Jahren hat das Kulturamt aus der Not eine Tugend gemacht und Veranstaltungen kurzerhand ins Freie auf das Außengelände hinter dem Bürgerhaus verlegt. Mit großem Erfolg: Auch ohne die strengen Hygieneauflagen der vergangenen Jahre öffnet der Kulturbiergarten deshalb in diesem Jahr zum dritten Mal.

Das Kulturamt hat unter dem Titel „#Hürth im Sommer“ ein Paket aus knapp 30 Veranstaltungen innerhalb von sechs Wochen für unterschiedliche Geschmäcker und verschiedene Altersgruppen geschnürt, die in der Zeit vom 12. August bis zum 27. September über die Bühne gehen werden. Hier eine Auswahl.

Hürther Festival „Rock am Teich" feiert 20-jähriges Bestehen

Den Auftakt machen am 12. August der Autor Carsten Henn und der Musiker Hagen Range, beide aus Hürth. Die Gäste erwartet ab 19 Uhr eine szenische Lesung mit „Weinwissen für Angeber“.

Der Rathausteich ist längst zugeschüttet, das Festival „Rock am Teich“ aber gibt es noch: Am Samstag, 13. August, wird im Kulturbiergarten das 20-jährige Bestehen gefeiert. Mit dabei sind ab 17 Uhr unter anderem die Bands Paddy And The Rats, Keinepanik, Glitschi Glitschi und re:covery.

Auch Jazzfans kommen im Kulturbiergarten auf ihre Kosten. In einer Kooperation mit dem Jazzclub bringt das Kulturamt am Freitag, 19. August, die Louis Armstrong Celebration Band auf die Bühne, am Samstag, 20. August, spielt das Marcus Schinkel Trio das Programm „Crossover Beethoven“. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr. Jazzig wird’s auch am Mittwoch, 7. September, ab 20 Uhr beim Konzert von Bernd Lechtenfeld mit dem Blue Art Orchestra.

In Hürth wird mitgesungen

Für Lachmuskeltraining sorgt der Kabarettist Johannes Flöck am Samstag, 27. August, 20 Uhr, mit seinem Comedy-Programm „Entschleunigung, aber Zack, Zack!“ Wer nicht bloß zuhören möchte, ist am Freitag, 9. September, beim Mitsingkonzert „Loss mer singe“ ab 19 Uhr richtig. Ein interaktives Popspektakel für junge Erwachsene und Familien ist für Freitag, 16. September, 19 Uhr, unter dem Titel „Hear My Voice“ eingeplant. Und am Samstag, 17. September, stehen ab 20 Uhr die Musiker Eddi & Sari (ehemals Wise Guys) auf der Bühne. Beim Oktoberfest am Sonntag, 25. September, ab 15 Uhr, sorgen die Bläser von Erftblech sowie etliche weitere Vereine für zünftige Stimmung zugunsten der ukrainischen Partnerstadt Peremyschljany.

Filmfans kommen an zwei Kinoabenden im Kulturbiergarten auf ihre Kosten. Der Kultstreifen „Blues Brothers“ flimmert am Freitag, 23. September, über die Leinwand. Am Samstag, 24. September, wird „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt.

Mirko Bäumer ist Stammgast im Hürther Kulturbiergarten

Auch einen Stammgast kann das Kulturamt begrüßen. An jedem Dienstagabend im Veranstaltungszeitraum heizen Mirko Bäumer und seine lustigen Musikanten dem Publikum ein. Ihr Auftritt bildet dann am Dienstag, 27. September, auch den krönenden Abschluss im Kulturbiergarten.

Damit die Besucher nicht darben müssen, bietet das Candelita Pizza Stübchen im Bürgerhaus bei den Veranstaltungen neben Cocktails, Bier und weiteren Getränken auch Speisen wie Pizza, Flammkuchen, Salate und Schnitzel an. Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei Köln Ticket. Informationen zum Programm, zu dem noch weitere Veranstaltungen gehören, sind unter 02233/53710 oder per E-Mail erhältlich.