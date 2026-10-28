Eine Jam-Session, Jazz-Konzerte, eine Album-Präsentation und eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht – der Jazzclub Hürth hat im November einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt.

Jam-Session mit dem Wesselswerth Quintett

„Jazz zum Mitmachen“ heißt es am Dienstag, 3. November, bei einer offenen Jam-Session im Jazzkeller Hürth-Gleuel. Den Auftakt gestaltet das fünfköpfige Wesselswerth Quintett, bestehend aus Studierenden der Folkwang-Universität der Künste. Die jungen Musiker widmen sich dem Lebenswerk von Quincy Jones, einem der einflussreichsten Musiker, Arrangeure und Produzenten des 20. Jahrhunderts.

Anschließend gehört die Bühne allen, die Lust haben, selbst Musik zu machen. Sie können ihre Instrumente mitbringen und gemeinsam improvisieren. Die Organisation der Jam-Sessions hat Isabell Pauli übernommen. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten.

Jerry Lu Trio und Joscho Stephan: Swing und Bebop

Das Jerry Lu Trio steht am Mittwoch, 4. November, gemeinsam mit dem renommierten Gypsy-Swing-Gitarristen Joscho Stephan auf der Bühne des Jazz-Kellers in der Hermülheimer Straße.

„Das Trio um den Pianisten Jerry Lu gehört zu den bemerkenswerten Formationen der jüngeren deutschen Jazzszene“, teilt der Jazzclub mit. Gemeinsam mit dem Bassisten Stefan Rey und dem Schlagzeuger Niklas Walter bildet er seit mehr als zehn Jahren ein eingespieltes Ensemble. Die drei Musiker verbinden die Tradition des klassischen Swing und Bebop mit modernen Einflüssen und einer gehörigen Portion Spielfreude. Für das Konzert in Hürth bekommt das Trio hochkarätige Verstärkung: Joscho Stephan verbindet die Tradition Django Reinhardts mit Elementen aus Latin, Klassik, Pop und modernem Jazz. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Eintrittskarten für 15 Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Das Jerry Lu Trio tritt in Gleuel auf. Copyright: Jazzclub Hürth

Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht

Wie bereits berichtet, richtet der Jazzclub gemeinsam mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium am Montag, 9. November, eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht aus.

In der Aula der Schule an der Sudetenstraße 37 stehen ab 19 Uhr unter anderem das Helmut Eisel Trio und der Autor Sebastian Henn auf der Bühne, auch die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wirken am Programm mit. Ein Vortrag des Leiters des Archivs der Stadt Hürth rundet die Veranstaltung ab. Die Moderation übernimmt Kati Ulrich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Inga Lühning stellt ihr Album „Daughters & Sons“ vor

Leise, aber eindrucksvolle Töne dominieren am Freitag, 20. November, im Jazzkeller. Dann stellt die Sängerin Inga Lühning gemeinsam mit ihrer Band in Gleuel ihr neues Album „Daughters & Sons“ vor.

Ihre Musik bewegt sich zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter-Tradition. „Authentische Texte über das Leben, gefühlvolle Melodien und musikalische Raffinesse prägen das Programm", berichtet der Jazz-Club. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und einer unverwechselbaren Mischung aus persönlicher Nähe und musikalischer Experimentierfreude schafft Inga Lühning eine besondere Atmosphäre“, berichtet der Jazz-Club.

Begleitet wird sie bei der Albumpräsentation von Thomas Rückert am Klavier, André Nendza am Bass und Marcus Möller am Schlagzeug. Gemeinsam wollen die vier Musiker einen musikalischen Raum zwischen Intimität, Spielfreude und anspruchsvollem Zusammenspiel schaffen. Der Jazzclub verspricht einen Konzertabend zum Zuhören, Nachdenken und Genießen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten gibt es auch für dieses Konzert für 15 Euro an der Abendkasse.

„Wir wollen zeigen, dass Jazz weit mehr ist als gute Unterhaltung", sagt Günter Reiners, Vorsitzender des Jazzclubs. Jazz sei auch eine lebendige Kultur des Miteinanders, der Offenheit und des gegenseitigen Zuhörens. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet.

www.jazzclub-huerth.de