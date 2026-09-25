Der Bonner Stadtrat hat vier verkaufsoffene Sonntage beschlossen. In seiner Sitzung am Donnerstag, 24. September 2026, stimmte er den dafür erforderlichen ordnungsbehördlichen Verordnungen zu. Anlass sind Märkte in den Stadtbezirken sowie der Bonner Weihnachtsmarkt.

An den jeweiligen Sonntagen dürfen die betroffenen Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. Die Freigaben gelten nicht stadtweit, sondern nur in den festgelegten Bereichen.

Kessenicher Herbstmarkt am 4. Oktober

Den Auftakt macht der Kessenicher Herbstmarkt am Sonntag, 4. Oktober 2026. Dort präsentieren sich örtliche Gewerbetreibende, Vereine und soziale Einrichtungen. Geplant sind unter anderem ein Flohmarkt und ein Bühnenprogramm.

Öffnen dürfen Geschäfte an diesem Sonntag in der Pützstraße zwischen Karthäuserplatz und Burbacher Straße, im Rheinweg zwischen Pützstraße und Franz-Bücheler-Straße sowie in der Burbacher Straße zwischen Wolterstraße und Büttinghausenstraße.

Zwei Märkte am ersten Advent

Am Sonntag, 29. November 2026, sind Ladenöffnungen sowohl in Bad Godesberg als auch in Duisdorf erlaubt.

Der Nikolausmarkt in Bad Godesberg läuft vom 20. November bis zum 23. Dezember. Veranstalter ist der Verein Bad Godesberg Stadtmarketing. Am verkaufsoffenen Sonntag dürfen Geschäfte in dem von Moltkestraße bis Löbestraße, Löbestraße, Koblenzer Straße bis Am Kurpark, Am Kurpark, Brunnenallee, Schwertberger Straße, Burgstraße ab Schwertberger Straße, Aennchenplatz, Bonner Straße bis Moltkestraße und Plittersdorfer Straße zwischen Bonner Straße und Bahntrasse begrenzten Gebiet öffnen. Die genannten Straßen sind beidseitig einbezogen.

Ebenfalls am ersten Adventswochenende, vom 27. bis 29. November, veranstaltet der Ortsfestausschuss Duisdorf den Duisdorfer Adventsmarkt. Die Sonntagsöffnung gilt für die Rochusstraße ab Hausnummer 160 bis zum Ende der Straße auf beiden Seiten sowie für die Lessenicher Straße 1 bis 9.

Verkaufsoffener Sonntag zum Weihnachtsmarkt

Zum Bonner Weihnachtsmarkt, der vom 18. November bis zum 23. Dezember 2026 in der Innenstadt stattfindet, hat der Verein City-Marketing eine Sonntagsöffnung beantragt. Geschäfte dürfen am Sonntag, 6. Dezember 2026, im festgelegten Bereich von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Das Gebiet wird durch Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Südunterführung, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz begrenzt. Belderberg, Rathausgasse, Südunterführung, Am Hauptbahnhof, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz bilden dabei nur die äußere Grenze und sind selbst von der Ladenöffnung ausgenommen. Am Kaiserplatz gilt die Freigabe für die geraden Hausnummern; in den übrigen einbezogenen Straßen sind beide Straßenseiten erfasst. (jv)