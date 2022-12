Windeck – Zur Verleihung des Ehrenamtspreises NRW an die Kultur Initiative Windeck (KiWi) blieb der Anzug im Schrank, die Kiwis stiegen stattdessen in Arbeitskleidung und das hatte einen guten Grund. Vergeben wird die Ehrung vom Verband engagierte Zivilgesellschaft (VEZ). In der Kategorie „Kultur“ hatte die Initiative mit ihrem Projekt Kulturwald den ersten Platz beim landesweiten Wettbewerb gewonnen. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf ausgewählten, brach liegenden Waldflächen artenreichen Mischwald entstehen zu lassen. Ein Netzwerk aus Sponsoren, Schulen und Vereinen beteiligt sich am Aufbau eines Waldes für die Zukunft.



Pflegeaktion mit Förderschule Rossel auf Pflanzareal in Windeck

Früh am Morgen begann eine Schülergruppe der Förderschule Rossel mit einer Pflegeaktion auf dem Pflanzareal an der Erlerhütte oberhalb von Wilberhofen. Dort waren im vergangenen Herbst 800 neue Bäume gemeinsam gepflanzt worden, woran sich auch das Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen beteiligte. Weil die Stürme Roxana, Ylenia und Xandra auch in Windeck heftig gewütet hatten, wurden nun viele der jungen Bäume nun gerichtet und stabilisiert.



Das 3400 Quadratmeter große Waldstück stellt die Katholische Kirche Dattenfeld zur Verfügung. Wie Michael Thiel vom Vorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius Dattenfeld berichtet, stehe die Erweiterung der Fläche um ein weiteres Kirchengrundstück von 3000 Quadratmeter Größe bevor. Die Herchener Schülergruppe, die für später angekündigt war, musste die Teilnahme auf Anweisung vom Kultusministerium kurzfristig absagen, weil Unwetter für NRW vorhergesagt waren.



Die Gymnasiasten hatten an diesem Morgen mit einer Langzeitstudie beginnen wollen. In regelmäßigen Abständen wird beispielsweise das Wachstum der verschiedenen Baumarten verglichen, auch hinsichtlich der verschiedenen Pflanzareale, das zweite ist eine Fläche, die die Gemeinde Windeck im Rosbachtal ein Grundstück zur Verfügung gestellt hat.



Spende an „Nothilfe Ukraine“



Der eigentliche Grund für die Outdoor-Übergabe anstelle einer festlichen Gala war der Wunsch der VEZ, die so eingesparten Veranstaltungskosten an die Hilfsorganisation Time to Help für die Aktion „Nothilfe Ukraine“ zu spenden.



Die Übergabe des Preises nahm VEZ-Ansprechpartner Erkan Köktas vor, der mit einem kleinen Team gekommen war, um Frank Christgen, dem Kiwi-Vorsitzenden, den Preis, der mit 300 Euro dotiert ist, zu übergeben. Die erste Platzierung ist Voraussetzung zur Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb.



Artenmix für Mischwald angepflanzt



Im Herbst stellt ein Eigentümer eine weitere 5000 Quadratmeter große Brachfläche in Windeck-Schöneck zur Neubepflanzung zur Verfügung. An den bisherigen Standorten ist ein Arten-Mix aus Traubeneiche, Rotbuche, Hainbuche, Bergahorn, Vogelkirsche, Winterlinde, Walnuss, Eberesche und Eschen angepflanzt worden.