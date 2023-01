Siegtal Pur Am Sonntag haben Radler auf 100 Kilometern freie Bahn

Rhein-Sieg-Kreis – 100 Kilometer Richtung Westen, 100 Kilometer nach Osten oder lieber nur ein Teilstück zwischen Siegburg und Siegen – beim Tag des Fahrrads am Sonntag, 3. Juli, haben Radlerinnen und Radler die Wahl und vor allem freie Bahn. Von 9 bis 18 Uhr lockt eine autofreie Strecke.



1996 hatte der Fahrradtag unter mit dem Slogan „Siegtal pur“ Premiere, danach wurde er zur Tradition. 2020 und 2021 fiel er wegen Corona aus. Jetzt stehen die Ampeln wieder auf Grün für Pedaleure, Inline-Skater und Jogger.



Allerdings ist die für Kraftfahrzeuge gesperrte Strecke mit exakt 103,2 Kilometern diesmal nicht so lang; konnte man früher auf abgasfreier Straße bis Netphen radeln, ist jetzt Siegen-Weidenau der östliche Schlusspunkt. Am anderen Ende verläuft die Route zwischen Hennef und Siegburg wegen Bauarbeiten über den Radweg an der Sieg.

Polizei rät zu vorsichtiger Fahrweise



„Passen Sie Ihre Fahrweise, vor allem das Tempo, so an, dass Familien mit Kindern und ungeübte Radler nicht gefährdet werden“, rät die Polizei. Vorsorglich werden einige Sanitätsstationen eingerichtet, so im Hennefer Rathaus und in Hennef-Stein.

DRK-Stationen gibt es in Eitorf vor dem Rewe-Supermarkt, auf dem Wanderparkplatz zwischen Windeck-Herchen und Röcklingen sowie in Etzbach, Wissen-Niedergüdeln, Betzdorf, Kirchen und Siegen. Fahrradpannendienste halten sich in Eitorf-Harmonie, Dattenfeld, Rosbach, und Niederschelderhütte bereit.

Wer keinen Proviant einpacken will, findet entlang der Strecke etliche Verpflegungsstände. Auf dem Hennefer Marktplatz gibt es ab 11 Uhr sogar ein „Street Food Festival“, in Windeck-Schladern den „Kulinarischen Sonntag“ und in Herchen das „Fahrradfest mit Musik und gutem Essen“.

Schließlich lohnt es sich auch aus anderen Gründen, hier und da ein Stopp einzulegen, etwa um auf dem Hof- und Garagenflohmarkt in Hennef-Greuelsiefen nach Mitbringseln zu stöbern. In Hennef-Weldergoven ist ein Gassenflohmarkt geplant, und das Wiesengut der Uni Bonn in der Hennefer Siegaue hat am Sonntag seinen Tag der offenen Tür. In Eitorf findet auf dem Marktplatz ein großes Kinderspielfest statt.



Weitere Informationen rund um den Fahrradtag finden Sie hier.

Sonderzüge im Einsatz



Dank der 16 Bahnhöfe und Haltepunkte auf der Siegtaltrasse zwischen Siegburg und Siegen, können Radlerinnen und Radler Teilstrecken auf der Schiene zurücklegen.

Die Bahn bietet am Siegtal-pur-Sonntag zusätzliche Rhein-Sieg-Express-Fahrten (RE 9) an, auch um mehr Platz für die Fahrradmitnahme zu schaffen. Die Sonderzüge starten um 7.45 und 8.51 Uhr am Kölner Hauptbahnhof sowie um 12.19 Uhr, 13.19 Uhr, 16.22 Uhr und 17.19 Uhr in Siegburg. In Gegenrichtung fahren die Extrazüge in Siegen um 10.17 Uhr, 11.19 Uhr, 14.17 Uhr und 15.19 Uhr ab sowie abends (bis Köln Hauptbahnhof) um 18.18 und 19.17 Uhr. Außerdem wird die S-Bahnlinie 12 bis nach Wissen verlängert, die S 12 hat sonst in Au/Sieg Endstation.

Zu beachten ist, dass für die Mitnahme eines Velos vor Fahrtantritt und pro Fahrt ein Fahrradticket zu lösen ist. Am VRS-Automaten kostet es drei Euro (Handy-Ticket 2,85 Euro). Ein Fahrrad-Tagesticket gibt es für 4,80 Euro.