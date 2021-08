Yellow Moon: Rock-Oldies aus Rhein-Sieg geben nach Jahrzehnten wieder Konzerte

Troisdorf/Siegburg -

In den 70er Jahren spielten sie in der Siegburger Band Düsentrieb, heute pflegen sie als Senioren in der Rock-Cover-Band Yellow Moon die Tradition der Beatbands aus den 60er Jahren. Die Mitglieder der Musikgruppe sind inzwischen alle über 60 Jahre alt, also schon Rock-Oldies.



Nachdem sie sich viele Jahre aus den Augen verloren hatten, treten sie jetzt wieder gemeinsam auf. Sitz der Band ist offiziell Bonn, aber alle drei Bandmitglieder kommen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Schlagzeuger Peter Langholz (63) ist aus Troisdorf. Der mit 69 Jahren älteste, Kurt Schlesiger (Bass), lebt in Sankt Augustin. Der dritte im Bund ist Sänger und Gitarrist Wolfgang Böck (64) und kommt von der linken Rheinseite, aus Bornheim-Merten.



„Rock im Hof“ wurde zum Benefizkonzert



Dort durften die Oldies sich über ihren ersten Auftritt bei „Rock im Hof“ freuen, nachdem sie wegen Corona mehr als ein Jahr lang nicht spielen konnten und geplante Konzerte hatten absagen müssen. In dieser Zeit hätten sie noch nicht mal vernünftig proben können, berichtet Schlesiger, nur in „Notproben“ zu zweit. Jetzt üben sie wieder einmal pro Woche gemeinsam.



Kurzerhand beschlossen die drei, „Rock im Hof“ als Benefizkonzert für die Flutopfer auf der linken Rheinseite stattfinden zu lassen, und spielten dabei mehr als 1200 Euro Spende ein. Hofbesitzerin Martina Kaspers stellte ihren Innenhof zur Verfügung, die Hofgemeinschaft ihre Arbeitskraft.



Yellow Moon begeisterte mit einem Streifzug durch sein Repertoire, bei dem die Covers zum Teil neu arrangiert und interpretiert werden. „Ist also nicht alles geklaut“, stellte Schlesiger trocken fest. Die Oldie-Cover-Band trat bisher nicht nur in Bonn und im Kreisgebiet sowie bei privaten Festen auf, sondern bot auch schon Konzerte in Brühl, Wesseling und in der Eifel. Noch für dieses Jahr stehen Veranstaltungen in Leverkusen, im Westerwald und in Waldbröl auf dem Terminplan.