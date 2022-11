Köln – Der 1. FC Köln zittert sich zum Sieg gegen Werder Bremen! Nachdem es in der ersten Halbzeit noch souverän ausgesehen hatte, wurde es in der zweiten Hälfte eng. Das Team von Florian Kohfeldt warf alles nach vorne – doch der FC hielt stand! Damit geht das Team von Markus Gisdol mit drei Siegen in Folge in die Winterpause – und überwintert auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Hier können Sie die Partie noch einmal im Liveticker nachverfolgen!

1. FC Köln – Werder Bremen: 1:0

1. FC Köln: Horn – Ehizibue (Schmitz, 63. Min), Bornauw, Czichos, Katterbach – Hector (Verstraete, 27. Min), Skhiri – Thielmann (Terodde, 86. Min), Drexler, Jakobs – Cordoba

Werder Bremen: Pavlenka – Augustinson (Bartels, 66. Min), Veljkovic (Pizarro, 79. Min), Moisander, Friedl – Bargfrede (J. Eggestein, 79. Min), Eggestein, Klaassen – Rashica, Osako, Goller

Tore: 1:0 Cordoba (39. Min)

Gelbe Karten: M. Eggestein (45. Min), Cordoba (64. Min), Veljkovic (69. Min), Moisander (85. Min), Friedl (89. Min)

Rote Karten:

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Abpfiff

90. Min: Diesmal rettet Horn! Einen Schuss aus 10 Metern lenkt er noch über die Latte.

90. Min: Bornauw kriegt im letzten Moment den Kopf an den Ball! Hinter ihm wäre Pizarro fünf Meter vor dem Tor komplett frei gewesen. So segelt der Ball über den Ex-Kölner.



89. Min: Friedl holt sich nach einem taktischen Foul an Cordoba Gelb ab.



87. Min: Noch einmal eine gute Szene der Kölner. Terodde und Drexler kombinieren sich im Strafraum durch, Drexlers Hereingabe kann noch geblockt werden. Er stand ohnehin knapp im Abseits.



86. Min: Thielmann geht runter, für ihn kommt Terodde.



85. Min: Moisander räumt Cordoba von hinten ab. Gelb für den Kapitän.



83. Min: Der Ball zappelt im Netz, das Tor zählt aber nicht! Pizarro stand bei seiner Ablage auf Osako knapp im Abseits. Der Ex-Kölner hatte den Ball grätschend an Horn vorbei gebracht.



83. Min: Das war knapp! Bremen drängt jetzt auf den Ausgleich. Aus 18 Metern knallt Rashica den Ball an die Latte.



79. Min: Noch ein Wechsel bei Werder. Johannes Eggestein kommt für Bargfrede.



78. Min: Er muss runter, für ihn kommt Pizarro.



76. Min: Wieder eine Verletzungspause. Diesmal liegt Bremens Veljkovic.



70. Min: Wieder das Duell der beiden, den Kopfball entscheidet Cordoba für sich. Der Ball geht knapp links am Kasten vorbei.



69. Min: Wieder Cordoba gegen Veljkovic – diesmal sieht der Innenverteidiger Gelb.



66. Min: Auch bei den Bremern muss gewechselt werden. Augustinson humpelt vom Feld, für ihn kommt Bartels.



64. Min: Cordoba blockt den Ball und erwischt dabei Veljkovic im Gesicht. Er sieht Gelb.



63. Min: Für Ehizibue kommt Schmitz.



62. Min: Probleme beim nächsten Kölner! Für Ehizibue scheint es nicht weiterzugehen. Grund sind offensichtlich muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel.



61. Min: Mal wieder die Kölner: Verstraete steckt auf Ehizibue durch, dessen Hereingabe Pavlenka abfangen kann. Wäre Abseits gewesen.



58. Min: Erste gute Chance für Werder! Rashica zieht an der Strafraumkante ab, Bornauw hält den Fuß daziwschen. Am abgefälschten Ball rutscht Osako nur Zentimeter vorbei.



57. Min: Werder wird nun aktiver nach vorne. Eggesteins Flanke kann Czichos noch grade so aus dem Gefahrenbereich klären.



56. Min: Drexler ist wieder zurück auf dem Feld, läuft aber nicht besonders rund.



55. Min: Der nächste Kölner liegt am Boden. Drexler hält sich das rechte Knie, er muss behandelt werden.



48. Min: Erste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Skhiri sieht Verstraete im Rückraum, der direkt schießt. Der Ball geht knapp über das Tor.



46. Min: Das Spiel läuft wieder.



Halbzeitfazit: Ungewohntes Bild im Rhein-Energie-Stadion. Werder Bremen überlässt dem 1. FC Köln komplett das Feld, zeitweise verbuchte der FC über 80 Prozent Ballbesitz. Gegen tief und eng stehende Bremer fiel dem Team von Markus Gisdol lange wenig ein – bis Czichos Drexler auf die Reise schickte, der Cordoba bediente. Von Bremen kommt nichts, bislang konnte das Team von Florian Kohfeldt nicht einmal eine gefährliche Umschaltsituation verzeichnen.

Halbzeit



44. Min: Aufregung im Werder-Strafraum! Verstraete dreht sich um Bargfrede herum, der ihn runterzieht. Der Belgier fällt, Schiedsrichter Schlager zeigt aber nicht auf den Punkt.



39. Min: Cordoba erzielt die Führung! Czichos schlägt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, Moisander begleitet den eingelaufenen Drexler nur. Der behält die Übersicht, legt im Strafraum quer auf Cordoba, der vollkommen blank einschieben kann.



Tor für den 1. FC Köln



34. Min: Jakobs startet über links durch. Seine Flanke auf den ersten Pfosten kommt nicht scharf genug, vor Cordoba kann geklärt werden.



30. Min: Mal wieder ein Torschuss! Thielmann kommt am Strafraumrand volley zum Schuss. Der Ball segelt drüber.



27. Min: Hector muss jetzt runter, Verstraete kommt. Horn übernimmt die Kapitänsbinde.



26. Min: Hector ist zwar zurück, läuft aber weiterhin nicht ganz rund. Verstraete macht sich bereit.



21. Min: Das sieht nicht gut aus! Hector sitzt auf dem Feld und muss behandelt werden. Er war kurz zuvor heftig mit Bargfrede zusammengestoßen. Höger und Verstraete machen sich warm.



15. Min: Ehizibue versucht es aus 35 Metern. Weit drüber.



11. Min: Erste große Chance für den FC! Czichos führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aus, findet den durchgestarteten Jakobs im Sechzehner. Veljkovic stört noch entscheidend, der Youngster verzieht.



7. Min: Bremen agiert bislang sehr passiv und zieht sich weit in die eigene Hälfte zurück. Der FC hat dementsprechend viel Ballbesitz und versucht das Spiel zu gestalten.



3. Min: Erste Offensivaktion der Kölner. Katterbach kombiniert sich über einen Doppelpass mit Jakobs über links durch, entscheidet sich aber zu früh für eine Flanke. Der Ball bleibt für Cordoba unerreichbar.



1. Min: Das Spiel läuft!



Anpfiff



15.25 Uhr: Durch das ausverkaufte Rhein-Energie-Stadion hallt derweil die FC-Hymne. Die Zuschauer freuen sich auf die Partie.



15.18 Uhr: Auch FC-Boss Horst Heldt äußert sich vor dem Spiel – und sieht die Kölner auf einem guten Weg: „Markus hat die nötige Ruhe für den Abstiegskampf, kann klare Entscheidungen treffen und kommunizieren. Wir sind auf einem guten Weg, aber auch das ist nur eine Momentaufnahme.“

15.12 Uhr: Nach drei Pleiten in Folge steht Florian Kohfeldt unter Druck. Dennoch hat er die Rückendeckung des Vereins: „Ich spüre im Verein breite Unterstützung. Das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, dem muss man auch gerecht werden.“

15.05 Uhr: Angesprochen auf die Wahl der Startaufstellung erklärt FC-Trainer Markus Gisdol am Sky-Mikrofon: „Die Mischung in der Startformation macht unsere Entscheidung aus. Die jungen Spieler bringen eine Unbekümmertheit mit und geben unserem Spiel eine gute Frische. Außerdem können sie unheimlich schnell regenerieren – das ist gut in einer Englischen Woche.“

15.56 Uhr: Die Ausgangslage beider Teams könnte unterschiedlicher nicht sein. Bremen hat die letzten drei Spiele allesamt verloren, steht mittlerweile mit nur 14 Punkten auf dem Relegationsplatz. Der FC hat dagegen die letzten zwei Partien gewonnen und hat sich erstmals wieder von den Abstiegsrängen entfernt – hat aber auch 14 Punkte auf dem Konto. Heißt: Das Verlierer-Team überwintert in der Abstiegszone oder auf dem Relegationsplatz.



14.50 Uhr: Während es beim FC nach zwei Siegen wenig Grund für Veränderung gibt, ändert Werder-Trainer Kohfeldt seine Elf nach der 0:5-Pleite gegen Mainz auf drei Positionen. Der Ex-Kölner Bittencourt fehlt gelb-gesperrt, für ihn rückt Goller in die Startelf. Sahin wird durch Bargfrede, Lang durch Friedl ersetzt.



14.46 Uhr: Damit setzt Gisdol wieder auf die Jugend. Katterbach gilt hinten links ohnehin nach seinen starken Leistungen als gesetzt. Auf den offensiven Außenbahnen dürfen Thielmann und Jakobs ran, während die erfahreneren Kainz und Schindler wieder in die Röhre schauen.



14.41 Uhr: Auf der FC-Bank nehmen zunächst Krahl, Schmitz, Höger, Verstraete, Terodde, Schindler, Meré, Modeste und Kainz Platz.



14.35 Uhr: Und auch die Aufstellung der Gäste aus Bremen ist da.



14.31 Uhr: Die Aufstellung ist da. Mit folgender Elf geht der 1. FC Köln ins Spiel gegen Werder Bremen. Für Schmitz rückt Ehizibue in die Startelf.

14.30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen!