Köln – Bei Ellyes Skhiris Tunesiern lief bisher während des Afrika-Cups wahrlich nicht alles glatt. Doch nach dem 1:0-Erfolg über Nigeria ist für die Nordafrikaner dennoch wieder alles drin. Als Favorit gehen sie am Samstag (20 Uhr) ins Viertelfinale gegen Burkina Faso.

Während sein Heimatklub, der 1. FC Köln, womöglich noch länger auf den Mittelfeldspieler verzichten muss, machten in seinem Geburtsland Frankreich mal wieder Wechsel-Gerüchte die Runde. Das Transfermarkt-Portal „Foot Mercato“ berichtete gar, dass Olympique Lyon den 26-Jährigen bereits im Winter als Nachfolger für Bruno Guimarães verpflichten will, der unmittelbar vor einem 40-Millionen-Wechsel nach Newcastle steht. Skhiri, so hieß es, könne sich den Wechsel nach Südfrankreich auch sehr gut vorstellen.

Den FC hat allerdings bisher keine Anfrage aus Lyon erreicht. Das stellte Geschäftsführer Alexander Wehrle klar. Ebenso klar ist aber auch: Wollen die Kölner mit Skhiri noch Kasse machen, dann müssten sie ihn spätestens im Sommer und somit ein Jahr vor Vertragsende verkaufen.

Möglich ist aber dennoch, dass am Wochenende ein weiterer Transfer über die Bühne geht. Sportchef Jörg Jakobs hatte bereits nach der Chabot-Verpflichtung angekündigt, dass noch ein weiterer Innenverteidiger kommen soll. Dabei soll es sich aber eher um einen „perspektivischen Spieler“ handeln. (LW)