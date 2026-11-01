Der 1. FC Köln hat seinen Gegner im Achtelfinale des DFB‑Pokals zugelost bekommen: Das Team von René Wagner wird beim Zweitligisten Holstein Kiel antreten.

Mit einem 5:0 gegen Union Berlin hatte sich der FC am Dienstag (27. Oktober 2026) ohne Mühe für die Runde der letzten sechzehn Teams im DFB-Pokal qualifiziert. Im Rhein-Energie-Stadion ließen die Kölner den Eisernen keine Chance.

Bereits jetzt hat das Team von Trainer René Wagner im Pokal mehr erreicht als in der Vorsaison, als in der zweiten Runde gegen den FC Bayern (1:4) Endstation war.

Jetzt weiß die Kölner Anhängerschaft, gegen wen es in der kommenden Runde weitergeht. Unklar ist aber noch, wann genau das Duell mit dem Zweitligisten steigt. Für den 1. und den 2. Dezember sind jeweils vier Partien angesetzt.

Die Spielansetzungen und die Entscheidung, welche Partien live im Free-TV übertragen werden, sollen in der ersten Novemberwoche folgen.

Die Paarungen im Überblick:

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund VfB Stuttgart – Dynamo Dresden Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig FC Bayern München – Hertha BSC Borussia Mönchengladbach – SV Darmstadt 98 1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg KSV Holstein – 1. FC Köln VfL Bochum – FC Augsburg

(red)