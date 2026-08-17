Bei Bayer 04 ist es derzeit fast einfacher, die Spieler aufzuzählen, die sicher beim Klub bleiben. Die Liste der Profis, die in diesem Sommer noch den Arbeitgeber wechseln könnten, ist lang. Der Kader umfasst aktuell 31 Spieler, darunter drei Torhüter. Das sind zu viele.

„Die Kaderstruktur bewegt sich am Ende in einem Bereich von 20 plus drei oder 21 plus drei Spielern. In einem Jahr mit zwei Langzeitverletzten waren es 22 plus drei. In diesem Bereich liegt die Kadergröße grundsätzlich“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zuletzt. Das heißt: Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September sollten am besten noch sechs bis acht Spieler den Verein verlassen. Das bedeutet viel Arbeit für die Verantwortlichen in den kommenden beiden Wochen.

In Leverkusen gibt es grundsätzlich keinen Spieler, der ein Schild mit der Aufschrift „unverkäuflich“ umgehängt bekommt. Es gibt jedoch Profis, die der Klub nur bei einem außergewöhnlich hohen Angebot abgeben würde – sofern der Spieler ebenfalls wechseln wollte. Es sind die Säulen der Mannschaft: Mark Flekken, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Ibrahim Maza, Patrik Schick und Christian Kofane. Die Zugänge dieser Saison gelten ohnehin nicht als Wechselkandidaten.

Danach gibt es zwei Kategorien: Spieler, die der Klub gerne abgeben möchte – entweder per festem Transfer oder per Leihe. Und Spieler, mit denen der Klub zwar plant, die aber einen Markt haben oder von sich aus mit einem Wechselwunsch an den Verein herantreten. Die Kandidaten:

Jeanuël Belocian (Vertrag bis 2029): Nach den Verpflichtungen von Miguel Gutiérrez und Facundo Medina wird es für den 21-Jährigen schwer. Das Ziel ist ein Verkauf oder eine Leihe – am besten mit Kaufpflicht oder Kaufoption.

Loïc Badé (Vertrag bis 2030): Er ist fest eingeplant. Beim Innenverteidiger, der 2025 für 25 Millionen Euro kam, wäre nur ein Verkauf ohne finanziellen Verlust denkbar – falls der Spieler wechseln möchte.

Axel Tape (Vertrag bis 2030): Bayer baut weiter auf das 19-jährige Talent. Eine Leihe könnte jedoch sinnvoll sein, sollte er in Leverkusen nicht mit genügend Spielzeit rechnen können.

Tim Oermann (Vertrag bis 2029): Er wurde im Winter von einer erfolgreichen Leihe zu Sturm Graz zurückgeholt, erhielt danach jedoch kaum Chancen. Es sieht nach einer erneuten Leihe aus.

Lucas Vázquez (Vertrag bis 2027): Bayer 04 wäre gesprächsbereit, sollte sich eine Wechselmöglichkeit ergeben.

Equi Fernández (Vertrag bis 2030): Er galt als klarer Abgangskandidat, überzeugte aber in der Vorbereitung. Benfica Lissabon zeigt Interesse. Der Ausgang ist völlig offen.

Robert Andrich (Vertrag bis 2028): Bayer 04 wäre offen für einen Wechsel, falls Andrich diesen Wunsch äußern sollte. Der Kapitän wollte die Entwicklung in Leverkusen abwarten, verpasste die vergangene Woche wegen muskulärer Probleme jedoch. Bis zum 1. September bleibt es spannend.

Exequiel Palacios (Vertrag bis 2030): Er war eingeplant, kokettiert intern aber mit einem Abschied. Ipswich Town ist sehr interessiert. Der Premier-League-Aufsteiger bot jedoch nur 20 Millionen Euro. Bayer 04 fordert 35 Millionen.

Aleix García (Vertrag bis 2029): Der Spanier scheint bei Landsmann Carles Martínez eine wichtige Rolle zu spielen. Bei einem guten Angebot würden die Verantwortlichen jedoch prüfen, ob sie den 29-Jährigen abgeben.

Malik Tillman (Vertrag bis 2030): Sollte in seiner zweiten Saison durchstarten. Sein kritisches Interview mit dieser Redaktion kam intern jedoch nicht gut an. Der US-Nationalspieler möchte wechseln. Angebote gibt es bisher allerdings nicht.

Jonas Hofmann (Vertrag bis 2027): Er darf gehen. Es sieht jedoch eher danach aus, als würde der Meisterspieler seinen Vertrag erfüllen.

Martin Terrier (Vertrag bis 2029): Auch er darf gehen. Es gab Gerüchte über einen Wechsel zu seinem früheren Klub Stade Rennes. Konkret wurde es bisher jedoch nicht.

Ernest Poku (Vertrag bis 2030): Der Flügelstürmer spielte keine überzeugende Vorbereitung. Der FC Sunderland soll interessiert sein. Für 25 Millionen Euro würde Bayer 04 ihn abgeben. Ein Angebot gibt es jedoch noch nicht.

Montrell Culbreath (Vertrag bis 2031): Der 18-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs fehlt derzeit verletzt. Er ist ein Leihkandidat – ohne Kaufoption, damit er Spielpraxis sammeln kann.

Farid Alfa-Ruprecht (bis 2030): Soll erneut verliehen werden. Am liebsten zu einem Liga-Konkurrenten.

Victor Boniface (Vertrag bis 2029): Verkauf, Leihe oder Verbleib – die Entscheidung ist völlig offen. Der Stürmer ist gesund, wird zunehmend fitter und spielte sich zuletzt überraschend in den Vordergrund.