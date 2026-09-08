„Wie ein schlechter Kane“Didi Hamann redet Bayerns Neuzugang schlecht

Das torlose Unentschieden des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 im Topspiel der 1. Bundesliga am Samstag hat Sky-Experte Dietmar „Didi“ Hamann dazu bewogen, die Kaderzusammenstellung der Münchner scharf zu kritisieren. Der ehemalige deutsche Nationalspieler ist der Meinung, dass der Rekordmeister nicht besser aufgestellt sei als in der Vorsaison.

„Die Bayern sind nicht besser als letztes Jahr“, urteilte der 53-Jährige in der Sendung „Sky90“. Als Begründung nannte er die begrenzten Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari. Auch zwei prominente Abgänge von der Säbener Straße bereiten dem Ex-Bayern-Profi Sorgen.

Bayern München bezahlte 50 Millionen Euro für Ismael Saibari

Gleichzeitig gebe es Unsicherheiten bei Alphonso Davies und Jamal Musiala. Demgegenüber stehen die Abgänge von Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Nicolas Jackson, die zusammen auf über 100 Einsätze und mehr als 25 Tore kommen.

Sky-Experte Didi Hamann Copyright: Sven Hoppe/dpa

Besonders das fehlende Tempo des ehemaligen Leihspielers Jackson vom FC Chelsea bemängelte Hamann. Harry Kane sei ohnehin kein Sprint-Spezialist. Mit Saibari habe man nun einen Backup geholt, der ebenfalls nicht zu den Schnellsten zähle. „Er ist ein wunderbarer Fußballer, aber zu langsam. Er ist wie ein schlechter Kane.“

Dieter Hamann fällt hartes Urteil über den FC Bayern München

Für den Marokkaner zahlte der FC Bayern 50 Millionen Euro an den PSV Eindhoven. Hamann hält diesen Transfer für fragwürdig. Zwar wird Saibari als flexibel auf vier Positionen einsetzbar gehandelt, doch der Experte sieht ihn nur hinter Kane: „Auf außen ist er zu langsam. Allerdings ist Serge Gnabry da eine Klasse besser, den sie noch sehr vermissen.“

Beim Auswärtsspiel in Gelsenkirchen fehlte den Bayern über weite Strecken die Durchschlagskraft. Auch die eingewechselten Harry Kane und Michael Olise konnten den starken Schalke-Torhüter Loris Karius nicht bezwingen. Bereits am Donnerstag steht für die Münchner das nächste Pflichtspiel an – in der Champions League gegen den norwegischen Vertreter FK Bodø/Glimt. (mbr)