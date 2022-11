Frankfurt – Auf den Erfolgsgeschichte von Eintracht Frankfurt in der Europa League hat am Freitagmorgen auch die Deutsche Bahn reagiert. Nach dem Finaleinzug der Hessen kündigte das Unternehmen einen Sonderzug zum Finalort nach Sevilla an - allerdings nur unter gewissen Bedingungen.



„Wir haben hier ein paar #Eintracht-Fans im Team sitzen. Und mit denen einen Deal ausgehandelt: Bei 753.056 Likes schicken wir einen Sonderzug nach Sevilla“, hieß es von der Bahn via Twitter.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Anzahl der Likes bezieht sich offenbar auf die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt am Main. In den Kommentarspalten gab es aber natürlich auch reichlich Hohn. Ein User schrieb, die Fans wollten doch pünktlich zum Endspiel an ihrem Ziel ankommen. Ein anderer fragte spöttisch: „Ab wie viel Likes können Menschen mit Behinderung problemlos bei euch mitfahren?“

Das könnte Sie auch interessieren:

„Schöner Volleyschuss“ Anzeige Moyes entschuldigt sich für Ausraster und rügt Frankfurt-Bank

Wechsel und Gerüchte Anzeige Verlässt Messi PSG bereits im Sommer? von Christian Krämer , Christian Löer , Olivier Keller , Frank Nägele , Lars Werner

Eintracht Frankfurt tritt am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers an. Für den hessischen Club ist es das dritte europäische Finale der Vereinsgeschichte. (oke)