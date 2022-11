DFB-Pokal Machbares Los für den 1. FC Köln

Köln – Im Rahmen der ARD-Sportschau wurden am Sonntag die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal gelost. Der 1. FC Köln trifft auswärts auf Jahn Regensburg, Bayer 04 Leverkusen trifft auf Rot-Weiß Essen – falls sich die Elf von Peter Bosz im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt durchsetzt. Am Dienstag und Mittwoch (2./3. Februar) steht das Achtelfinale auf dem Programm.

Die Kölner zeigten sich mit dem Los durchaus zufrieden. „Regensburg ist wie Osnabrück ein Gegner aus der Zweiten Liga, den wir nicht unterschätzen werden. Trotzdem fahren wir mit dem Ziel nach Regensburg, eine Runde weiterzukommen", sagte FC-Trainer Markus Gisdol.

Die noch ausstehenden Partien der 2. Hauptrunde werden am 12. und 13. Januar ausgetragen. Alle Spiele in der Übersicht:

Nachholspiele der 2. Hauptrunde

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Dienstag, 12. Januar 2021, 20.45 Uhr)

Holstein Kiel - Bayern München (Mittwoch, 13. Januar, 20.45 Uhr)

Achtelfinale (2. und 3. Februar)

Rot-Weiss Essen - Sieger Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - Schalke 04

Sieger Holstein Kiel - Bayern München - Darmstadt 98

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

RB Leipzig - VfL Bochum

Borussia Dortmund - SC Paderborn

Weitere Termine

Die Viertelfinals steigen am 2. und 3. März 2021, das Halbfinale am 1. und 2. Mai 2021, das Finale in Berlin kurz darauf am 13. Mai 2021. (pg/sid)